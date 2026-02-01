Пышные «диснеевские» блинчики от Дональда Дака вам обойдутся в 150 рублей и полчаса времени: наесться сможет вся семья

Как оказалось, в рецепте любимого утреннего лакомства селезня нет ничего сложного.

Выходные без старых мультфильмов Disney – как Дональд Дак без своей матроски. Чтобы добавить этим дням волшебства, предлагаем разыграть самую аппетитную сцену: приготовить те самые пушистые блинчики, под которые знаменитая утка напевала свою задорную песенку.

Секрет диснеевских панкейков – в их воздушности, и добиться ее проще простого.

Для начала взбейте два яйца (≈ 20 р.) добела, пока пена не станет устойчивой. Туда же отправьте две столовые ложки сахара (≈ 3,5 р.), щепотку соли (≈ 0,04 р.) и немного молотого мускатного ореха (≈ 3 р.) для тёплого аромата. Взбивайте до однородности.

Теперь время для магии: введите чайную ложку разрыхлителя (≈ 6 р.), столько же ванильного экстракта (≈ 41,7 р.) и две столовые ложки растительного масла (≈ 4,5 р.). Основа готова.

Осталось влить 150 мл молока (≈ 13,5 р.) и всыпать 130 г муки (≈ 10,4 р.). Взбивайте тщательно, чтобы не осталось ни единого комочка. И – важный штрих! – уберите тесто в холодильник на 20-30 минут. Эта пауза позволит ингредиентам «подружиться», а готовым блинчикам стать особенно нежными.

Достаньте тесто – оно должно слегка пузыриться. Прогрейте сковороду (идеально, если она антипригарная) и смажьте её каплей масла. Выливайте тесто маленькими порциями, меньше половника. Растекаться оно должно само, образуя идеально круглый, толстенький блинчик.

Жарьте на среднем огне до появления пузырьков на поверхности, затем ловко переверните и держите ещё минуту‑две до румяности.

Готовую стопку полейте жидким мёдом (≈ 40 р.), кленовым сиропом (≈ 92,3 р.) или сгущёнкой (≈ 23,7 р.) – тут уж включайте свою фантазию. И любимую серию мульта о вспыльчивом селезне, конечно же.

Итого: примерно 155 рублей и меньше получаса (время отдыха теста не считаем) на готовку порции (8–10 панкейков), которой хватит, чтоб накормить и супруга, и ребенка.