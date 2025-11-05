Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром

Завершение нашумевшего сериала Netflix «Очень странные дела» обернулось скандалом за кулисами. Актриса Милли Бобби Браун, исполнительница главной роли, выступила с обвинениями в адрес своего коллеги по съёмочной площадке, заявив о травле и издевательствах.

Первоначально фанаты решили, что конфликт возник между Браун и кем-то из её экранных друзей, списав всё на обычные подростковые разногласия. Однако позже стало известно, что в центре обвинений оказался Дэвид Харбор, который в сериале играет приёмного отца Одиннадцать.

Скандал в сериале «Очень странные дела»

За кулисами культового сериала разразился серьезный конфликт. Незадолго до старта производства заключительного сезона Милли Бобби Браун официально обратилась к продюсерам с жалобой на поведение своего коллеги Дэвида Харбора.

Согласно данным Daily Mail, в многостраничном документе актриса детально изложила эпизоды неподобающего отношения. При этом в материале отдельно подчеркивается отсутствие обвинений сексуального характера — согласно инсайдерской информации, речь шла исключительно о психологическом давлении и элементах травли со стороны актера.

Расследование инцидента силами студии заняло несколько месяцев. Итоги этой внутренней проверки до сих пор остаются закрытыми для публики. Обе стороны сохраняют молчание — ни представитель Харбора, ни сама Браун не комментируют произошедшее.

Данный случай побудил руководство Netflix инициировать масштабную проверку «психологического климата» на съёмочной площадке. Братья Дафферы, стоящие у истоков проекта, также воздерживаются от публичных заявлений.

Как сообщают осведомленные источники, в настоящее время студия прикладывает максимум усилий для урегулирования инцидента в рабочем порядке.

Финал «Очень странных дел»

Слухи о конфликте просочились в прессу незадолго до выхода финального сезона. Стоит отметить, что это не первый раз, когда Харбор оказывается в центре подобной истории.

Его бывшая супруга, Лили Аллен, в своем новом альбоме оставила прозрачные намеки. В текстах песен она упомянула о неверности мужа и сложной эмоциональной атмосфере в их браке.

Несмотря на эти внутренние разбирательства, Netflix не стал переносить даты релиза. Показ первых эпизодов стартует 26 ноября. Завершающие серии зрители увидят уже в канун Нового года. Ожидается, что финал сериала станет одним из самых заметных телесобытий этого десятилетия.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что за полгода «Очень странные дела» посмотрели 404 000 000 часов.