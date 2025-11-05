Меню
Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром

5 ноября 2025 21:31
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Оказалось, что Милли Бобби Браун пострадала от действий коллеги.

Завершение нашумевшего сериала Netflix «Очень странные дела» обернулось скандалом за кулисами. Актриса Милли Бобби Браун, исполнительница главной роли, выступила с обвинениями в адрес своего коллеги по съёмочной площадке, заявив о травле и издевательствах.

Первоначально фанаты решили, что конфликт возник между Браун и кем-то из её экранных друзей, списав всё на обычные подростковые разногласия. Однако позже стало известно, что в центре обвинений оказался Дэвид Харбор, который в сериале играет приёмного отца Одиннадцать.

Скандал в сериале «Очень странные дела»

За кулисами культового сериала разразился серьезный конфликт. Незадолго до старта производства заключительного сезона Милли Бобби Браун официально обратилась к продюсерам с жалобой на поведение своего коллеги Дэвида Харбора.

Согласно данным Daily Mail, в многостраничном документе актриса детально изложила эпизоды неподобающего отношения. При этом в материале отдельно подчеркивается отсутствие обвинений сексуального характера — согласно инсайдерской информации, речь шла исключительно о психологическом давлении и элементах травли со стороны актера.

Расследование инцидента силами студии заняло несколько месяцев. Итоги этой внутренней проверки до сих пор остаются закрытыми для публики. Обе стороны сохраняют молчание — ни представитель Харбора, ни сама Браун не комментируют произошедшее.

Данный случай побудил руководство Netflix инициировать масштабную проверку «психологического климата» на съёмочной площадке. Братья Дафферы, стоящие у истоков проекта, также воздерживаются от публичных заявлений.

Как сообщают осведомленные источники, в настоящее время студия прикладывает максимум усилий для урегулирования инцидента в рабочем порядке.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Финал «Очень странных дел»

Слухи о конфликте просочились в прессу незадолго до выхода финального сезона. Стоит отметить, что это не первый раз, когда Харбор оказывается в центре подобной истории.

Его бывшая супруга, Лили Аллен, в своем новом альбоме оставила прозрачные намеки. В текстах песен она упомянула о неверности мужа и сложной эмоциональной атмосфере в их браке.

Несмотря на эти внутренние разбирательства, Netflix не стал переносить даты релиза. Показ первых эпизодов стартует 26 ноября. Завершающие серии зрители увидят уже в канун Нового года. Ожидается, что финал сериала станет одним из самых заметных телесобытий этого десятилетия.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что за полгода «Очень странные дела» посмотрели 404 000 000 часов.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
