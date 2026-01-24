Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!»

Зрители считают, что актеру удаются совсем другие роли.

Не секрет, что некоторые актеры делают себе имя на проектах одного и того же жанра. К примеру, Антон Васильев стал известен благодаря процедуралу «Невский». Также он снялся еще в других остросюжетных картинах и только сейчас начал раскрывать свое амплуа иначе — в мелодрамах и драмах.

К его однофамильцу Денису Васильеву это тоже применимо. Многие зрители знают актёра исключительно по герою «Пилигрима». Кстати, недавно начались съемки пятого сезона этого проекта.

И некоторые считают, что решение продолжать участие в ленте ошибочно для Васильева, ведь куда лучше ему удается комические роли.

Сюжет 5 сезона «Пилигрима»

Олег Рубцов, он же Пилигрим — бывший боец закрытого подразделения. Его команда ликвидировала особо опасные группировки.

После роспуска отдела Рубцову приходится вести жизнь вечного скитальца. Всё его имущество — это рюкзак с деньгами, паспортами на чужие имена и телефоном без номера.

Ненадолго он находит пристанище в Воронеже. Там он участвует в подпольных боях.

Эту хрупкую стабильность нарушает старый знакомый по службе — Аргун. Он предлагает Пилигриму задание. Нужно найти тех, кто похитил дочь важного тульского промышленника.

Девушку увезли средь бела дня, а её охрану убили. Рубцов соглашается. Очень скоро Пилигрим чувствует подвох. Похитители действуют как настоящие профессионалы из спецслужб. А отец пропавшей явно скрывает часть правды.

Отзывы зрителей

Новость о начале работы над сиквелом обрадовала не всех зрителей.

«На мой взгляд, Васильев неправильно распоряжается своими силами и временем. Он смотрится недостаточно мощным бойцом на фоне своих противников. Гораздо больше он мне нравится в своих комедийных ролях», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Комментаторы тоже отметили, что «Пилигрим» зря продлевают дальше.