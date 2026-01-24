Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!»

Не секрет, что некоторые актеры делают себе имя на проектах одного и того же жанра. К примеру, Антон Васильев стал известен благодаря процедуралу «Невский». Также он снялся еще в других остросюжетных картинах и только сейчас начал раскрывать свое амплуа иначе — в мелодрамах и драмах.
К его однофамильцу Денису Васильеву это тоже применимо. Многие зрители знают актёра исключительно по герою «Пилигрима». Кстати, недавно начались съемки пятого сезона этого проекта.
И некоторые считают, что решение продолжать участие в ленте ошибочно для Васильева, ведь куда лучше ему удается комические роли.
Сюжет 5 сезона «Пилигрима»
Олег Рубцов, он же Пилигрим — бывший боец закрытого подразделения. Его команда ликвидировала особо опасные группировки.
После роспуска отдела Рубцову приходится вести жизнь вечного скитальца. Всё его имущество — это рюкзак с деньгами, паспортами на чужие имена и телефоном без номера.
Ненадолго он находит пристанище в Воронеже. Там он участвует в подпольных боях.
Эту хрупкую стабильность нарушает старый знакомый по службе — Аргун. Он предлагает Пилигриму задание. Нужно найти тех, кто похитил дочь важного тульского промышленника.
Девушку увезли средь бела дня, а её охрану убили. Рубцов соглашается. Очень скоро Пилигрим чувствует подвох. Похитители действуют как настоящие профессионалы из спецслужб. А отец пропавшей явно скрывает часть правды.
Отзывы зрителей
Новость о начале работы над сиквелом обрадовала не всех зрителей.
«На мой взгляд, Васильев неправильно распоряжается своими силами и временем. Он смотрится недостаточно мощным бойцом на фоне своих противников. Гораздо больше он мне нравится в своих комедийных ролях», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».
Комментаторы тоже отметили, что «Пилигрим» зря продлевают дальше.
«Очень нравится актер, но не в "Пилигриме"», «Хороший актёр второго плана, но не главный герой», «От "Пилигрима" я совсем не в восторге, а Васильев очень раздражал постоянной усмешечкой на лице и тем, что его герой всё время что-то жевал», «Да какой из него Рэмбо, смешно смотреть, в мелодрамах лучше будет смотреться», — пишут в Сети.