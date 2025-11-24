Меню
Киноафиша Статьи Пятый эпизод — 28 ноября, а развязка позже: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Вампиров средней полосы» (тут свежий трейлер)

24 ноября 2025 13:46
Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Придется нормально так подождать.

«Вампиры средней полосы» снова напомнили, почему зрители ждут каждую серию как маленький праздник. Начало третьего сезона успело затянуть зрителей обратно в смоленскую семейку — с её вечными подколками, внезапными вспышками нежности и тем самым абсурдным очарованием, от которого сложно отвлечься даже на звонок в дверь. Но когда же финал?

Когда ждать продолжение

После пятой серии, которая выходит 28 ноября, сериал уйдёт на паузу. Финальные эпизоды покажут только в феврале 2026 года — точную дату Start объявит позже. И судя по трейлеру, создатели приберегли всё самое лучшее именно на финальную часть.

Бой между кланами становится личным

В третьем сезоне на смоленских вампиров надвигается уральский клан во главе с Борисом Феликсовичем. Рядом с ним — властная 500-летняя Госпожа и молодые Стефан и Мия, которые врываются в историю как идеально отлаженная группа хаоса. Их цель — нарушить хрупкий баланс, которым дед Слава и компания держались последние сезоны.

Семейка в форме

Зрители снова получают то, что любят: фирменные фразы Славы, его переходы от ласкового тона к ледяному предупреждению — иногда в одной сцене. Персонажи ощущаются живыми, знакомыми, и при этом каждый чуть меняется. Даже вынужденная смена актёра у Женька вписана так хитро, что из минуса сделали шутку.

Жёстче, мрачнее, но всё ещё смешно

Создатели явно добавили градус: в новом сезоне больше крови, больше угрозы и меньше ощущения, что всё всегда закончится хорошо. И именно это делает ожидание февральских серий таким нервным. Смоленские вампиры давно стали почти роднёй — и теперь кажется, что впереди их ждут решения, которые изменят всё.

Читайте также: Почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали

Фото: Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
