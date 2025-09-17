Меню
«Пятница!» объявила точную дату выхода «Няни Оксаны»: фанаты все гадают, чья няня окажется лучше — Заворотнюк или Иванченко?

17 сентября 2025 09:25
Кадры из сериала «Няня Оксана»

Кажется, осень будет горяча на новинки.

Телеканал «Пятница!» раскрыл дату премьеры нового ситкома «Няня Оксана». Интрига вокруг проекта была высокой: ещё до выхода сериал сравнивали с культовой «Моей прекрасной няней», где блистали Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Теперь стало ясно, что зрители снова увидят историю о няне, которая перевернёт жизнь целой семьи.

Дата премьеры и формат

Сериал «Няня Оксана» стартует уже 29 сентября. Первый сезон насчитывает 20 эпизодов. Смотреть шоу можно будет не только на телеканале «Пятница!», но и онлайн — на платформе Premier. Премьерный показ состоится на фестивале «Новый сезон» в Сочи, который проходит с 15 по 21 сентября.

О чём расскажет история

Главная героиня, Оксана из Краснодарского края, приезжает в Москву к жениху, но планы рушатся: парень бросает её. Вместо возвращения домой девушка решает остаться и начать жизнь заново. Судьба сводит её с Иваном Самсоновым, вдовцом-ресторатором и отцом троих детей. Он предлагает Оксане работу няни — и с этого момента начинается новая глава, полная недоразумений, романтики и комичных ситуаций.

Кадр из сериала «Няня Оксана»

Кто в главных ролях

Няню сыграет 30-летняя Олеся Иванченко, известная зрителям как ведущая шоу «Натальная карта». Для неё это дебют в художественном сериале. Иван Самсонов достался актёру Виктору Хориняку, знакомому по трилогии «Последний богатырь» и сериалу «Кухня». В проекте также заняты Дарья Пицык, Мария Кошина, Елисей Гончаров, Александр Мартынов и Дарина Козлова.

Поставила ситком режиссёр Евгения Абдель-Фаттах, создательница «ИП Пироговой». Всё говорит о том, что «Няня Оксана» может стать новой семейной комедией, которую будут обсуждать не меньше, чем легендарный оригинал.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что говорила Иванченко о своей роли.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press, кадры из сериала «Няня Оксана»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
