Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться

15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться

13 декабря 2025 08:56
«Стервятники»

Фильм, который показывает провинцию Франции глазами тех, кто ищет правду, когда полиция давно остановилась.

Французский криминальный фильм «Стервятники» (2025) Питера Дурунциса основан на резонансном деле 2002 года, связанном с убийством Элоди Кулик.

Картина следует за журналистом-расследователем и его дочерью, которые пытаются собрать по крупицам историю, которую провинция предпочитала забыть.

Журналист и стажёрка, которые едут туда, куда полиция не торопится

Самюэль и его дочь Ава работают в журнале «Detective» и первыми выезжают в Туркуэн, где найдено тело пятнадцатилетней Джессики.

Девочку догнали преследователи и облили кислотой, сцена преступления выглядит так, будто кто-то пытался стереть следы.

Почти два года назад здесь погибла другая девушка — и сходство в методах пугающе точное.

След, который ведёт в никуда

После разговора с родителями погибшей девушки Самюэль понимает: в деле слишком много несостыковок. Запись последнего звонка Джессики в полицию показывает, что рядом были несколько мужчин.

Следы на месте преступления и показания свидетелей указывают на автомобиль-пикап, который видели в ту ночь неподалёку. А когда журналист находит материалы по старому делу, становится ясно: убитая два года назад девушка погибла почти в тех же обстоятельствах.

Формально виновный найден, но через две недели он погибает в камере — и никто не пытается выяснить, были ли у него сообщники.

«Стервятники»

Самюэль выходит на новую деталь: тот осуждённый был радиолюбителем и общался на низких частотах с местными мужчинами, жившими недалеко от места преступления.

Журналист покупает радиостанцию и начинает ловить эти сигналы, надеясь услышать разговоры тех, кто может быть причастен к серии убийств.

И чем больше он слушает, тем очевиднее становится: в городе действует группа людей, которую полиция либо не хочет, либо не умеет остановить.

Провинция, где не любят тех, кто задаёт вопросы

Фильм показывает, как закрытые сообщества реагируют на попытки вскрыть неприятную правду. Местные жители уклончивы, полицейские — недружелюбны, а атмосфера напоминает территорию, в которой гости должны держаться тихо. Тем сильнее контраст с настойчивостью Самюэля: его опыт даёт ему право не верить официальным версиям.

Семейная история внутри большого дела

Дурунцис делает важный акцент на отношениях отца и дочери. Ава учится у отца не только профессии, но и способности видеть в каждом деле человеческую сторону. Журналисты здесь не романтизированы: у них нет личной жизни, поездки по стране стали нормой, а работа давно поглощает всё остальное, пишет blog.okko.tv.

«Стервятники»

Почему фильм нельзя пропустить

«Стервятники» фокусируются не на погонях или шокирующих сценах, а на кропотливой работе по восстановлению деталей. Вторую половину фильма занимает действие в тёмное время суток — именно когда преступники выходят на охоту, а журналисты приближаются к ответу.

Тру-крайм здесь работает честно: без украшений, но с вниманием к жертвам и к тому, что делает преступления возможными.

Также прочитайте: «Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы

Фото: Кадр из фильма «Стервятники» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен «Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен Читать дальше 14 декабря 2025
«У меня мурашки от каждой серии»: 3 атмосферных детектива для вдумчивого просмотра — раз зацепят и уже не отпустят «У меня мурашки от каждой серии»: 3 атмосферных детектива для вдумчивого просмотра — раз зацепят и уже не отпустят Читать дальше 14 декабря 2025
Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод» Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод» Читать дальше 13 декабря 2025
«Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар»: в 5 сезоне «Первого отдела» для НТВ появится новый герой (видео) «Четыре лапы, влажный нос и умный взгляд — сразу вспомнился Мухтар»: в 5 сезоне «Первого отдела» для НТВ появится новый герой (видео) Читать дальше 13 декабря 2025
Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя Читать дальше 13 декабря 2025
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 «8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4 Читать дальше 11 декабря 2025
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко «Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко Читать дальше 10 декабря 2025
«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова? «После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова? Читать дальше 10 декабря 2025
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше