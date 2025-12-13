15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться

Фильм, который показывает провинцию Франции глазами тех, кто ищет правду, когда полиция давно остановилась.

Французский криминальный фильм «Стервятники» (2025) Питера Дурунциса основан на резонансном деле 2002 года, связанном с убийством Элоди Кулик.

Картина следует за журналистом-расследователем и его дочерью, которые пытаются собрать по крупицам историю, которую провинция предпочитала забыть.

Журналист и стажёрка, которые едут туда, куда полиция не торопится

Самюэль и его дочь Ава работают в журнале «Detective» и первыми выезжают в Туркуэн, где найдено тело пятнадцатилетней Джессики.

Девочку догнали преследователи и облили кислотой, сцена преступления выглядит так, будто кто-то пытался стереть следы.

Почти два года назад здесь погибла другая девушка — и сходство в методах пугающе точное.

След, который ведёт в никуда

После разговора с родителями погибшей девушки Самюэль понимает: в деле слишком много несостыковок. Запись последнего звонка Джессики в полицию показывает, что рядом были несколько мужчин.

Следы на месте преступления и показания свидетелей указывают на автомобиль-пикап, который видели в ту ночь неподалёку. А когда журналист находит материалы по старому делу, становится ясно: убитая два года назад девушка погибла почти в тех же обстоятельствах.

Формально виновный найден, но через две недели он погибает в камере — и никто не пытается выяснить, были ли у него сообщники.

Самюэль выходит на новую деталь: тот осуждённый был радиолюбителем и общался на низких частотах с местными мужчинами, жившими недалеко от места преступления.

Журналист покупает радиостанцию и начинает ловить эти сигналы, надеясь услышать разговоры тех, кто может быть причастен к серии убийств.

И чем больше он слушает, тем очевиднее становится: в городе действует группа людей, которую полиция либо не хочет, либо не умеет остановить.

Провинция, где не любят тех, кто задаёт вопросы

Фильм показывает, как закрытые сообщества реагируют на попытки вскрыть неприятную правду. Местные жители уклончивы, полицейские — недружелюбны, а атмосфера напоминает территорию, в которой гости должны держаться тихо. Тем сильнее контраст с настойчивостью Самюэля: его опыт даёт ему право не верить официальным версиям.

Семейная история внутри большого дела

Дурунцис делает важный акцент на отношениях отца и дочери. Ава учится у отца не только профессии, но и способности видеть в каждом деле человеческую сторону. Журналисты здесь не романтизированы: у них нет личной жизни, поездки по стране стали нормой, а работа давно поглощает всё остальное, пишет blog.okko.tv.

Почему фильм нельзя пропустить

«Стервятники» фокусируются не на погонях или шокирующих сценах, а на кропотливой работе по восстановлению деталей. Вторую половину фильма занимает действие в тёмное время суток — именно когда преступники выходят на охоту, а журналисты приближаются к ответу.

Тру-крайм здесь работает честно: без украшений, но с вниманием к жертвам и к тому, что делает преступления возможными.

