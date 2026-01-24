Меню
Киноафиша Статьи «Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники

24 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди»

Об этом наслышаны лишь некоторые американцы.

В прошлом году зрители увидели продолжение истории «Пять ночей с Фредди». Реакция на фильм оказалась неоднозначной.

Как и в случае с первой частью, профессиональные кинокритики остались не в восторге. Однако провалом это назвать нельзя.

С коммерческой точки зрения проект стал настоящим хитом. Его мировые сборы превысили 231 миллион долларов при относительно скромном бюджете в 50 миллионов.

Такая преданность зрителей объяснима. Фильмы основаны на культовой серии видеоигр. Целое поколение выросло на этих страшных историях. Именно они сейчас составляют основную аудиторию в кинотеатрах.

Но даже самые преданные фанаты часто не подозревают об одном мрачном факте. В основу жуткого сюжета игр, а теперь и фильмов, легли совершенно реальные и по-настоящему трагичные события.

Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди»

Темная основа франшизы частично уходит корнями в реальную трагедию 1993 года. Она произошла в семейном ресторане «Chuck E. Cheese». Однажды вечером там оставалось пятеро сотрудников. Среди них были трое подростков. Менеджер находилась в своём кабинете, а взрослый работник убирался на кухне.

В это время в здании прятался 19-летний бывший сотрудник. Он устроил в ресторане расправу. Подростков, мывших столы, он застрелил. Затем убил мужчину на кухне, выстрелив ему в лицо.

Менеджера он заставил открыть сейф, а потом и её жизнь оборвал. Преступника, ранее уволенного из ресторана из-за конфликта, впоследствии поймали. Суд приговорил его к высшей мере, но исполнение приговора было отложено.

По легенде, создатели игр отразили эту боль в своих персонажах. Каждый из аниматроников — Фокси, Фредди, Чика, Бонни и Золотой Фредди — стал своего рода призраком, воплощением одной из пяти унесённых жизней.

Фото: Кадры из фильма «Пять ночей с Фредди» (2023)
Светлана Левкина
