Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино

Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино

26 сентября 2025 15:18
Тигран Кеосаян

Как менялся стиль режиссёра от дерзкого дебюта до исторических драм.

Смерть Тиграна Кеосаяна 26 сентября стала тяжёлым известием для семьи, друзей и зрителей. Он ушёл, оставив после себя не только память близких, но и фильмы, которые долгое время были частью жизни многих.

От лёгких новогодних историй до серьёзных драм — его творчество отражало разные стороны эпохи и помогало понять самого режиссёра. Сегодня о нём вспоминают через картины, которые лучше всего показывают его путь.

«Катька и Шиз» (1992)

Первый полнометражный фильм Кеосаяна, в котором чувствуется энергия 90-х. Молодой режиссёр показал стремление работать с острой темой, где важны социальные контрасты и драматическая напряжённость.

«Катька и Шиз» (1992)

«Бедная Саша» (1997)

Один из главных новогодних фильмов конца 90-х, вошедший в золотой фонд телепоказов. Владимир Машков и маленькая Ксюша Алфёрова сделали историю про грабителя и девочку трогательной и незабываемой.

На Кинопоиске рейтинг 7,5 — показатель того, что фильм до сих пор любим зрителями.

«Бедная Саша» (1997)

«Ландыш серебристый» (2000)

Картина о провинциалке, которая мечтает стать звездой, стала настоящим хитом и вывела Кеосаяна в число популярных режиссёров.

Музыкальная составляющая и яркий актёрский ансамбль сделали фильм одним из символов своего времени. Рейтинг на Кинопоиске — 6,7.

«Ландыш серебристый» (2000)

«Мираж» (2008)

Полный разворот в сторону жанра боевика и триллера. Здесь уже не лёгкая романтика, а напряжённая динамика, перестрелки и криминальные интриги.

Этот фильм показал, что Кеосаян умеет работать и в более жёстком жанровом ключе.

«Мираж» (2008)

«Ялта-45» (2011)

Телесериал о событиях Второй мировой войны и подготовке Ялтинской конференции. Серьёзный поворот в сторону историко-политического кино.

Именно «Ялта-45» закрепила за Кеосаяном репутацию режиссёра, способного брать на себя масштабные и ответственные темы.

Эти пять фильмов — словно пять ступеней в карьере Кеосаяна. От дерзкого дебюта и новогодней сказки до боевика и исторической драмы. Каждая работа раскрывает новую грань его режиссёрского почерка и показывает, каким разным он был для зрителей.

Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Global Look Press; кадры из фильмов «Катька и Шиз» (1992), «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый» (2000), «Мираж» (2008)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
