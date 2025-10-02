Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пять детективных фильмов с концовками, которые выбивают почву из-под ног: зрители не зря назвали их лучшими

Пять детективных фильмов с концовками, которые выбивают почву из-под ног: зрители не зря назвали их лучшими

2 октября 2025 07:00
Кадры из фильмов «Достать ножи», «В случае убийства набирайте “М”», «Воспоминания об убийстве» (2003)

В этих картинах с рейтингами выше 7.5 финал способен перевернуть всю историю.

Настоящий детектив держит зрителя не только интригой, но и концовкой, которая рушит все версии и догадки.

Мы собрали пять фильмов, которые зрители оценили особенно высоко: каждый из них стал эталоном жанра и доказал, что финал может быть сильнее любого расследования.

«Достать ножи» (2019)

Умирает известный писатель Харлан Тромби, и в его доме начинается парад алчных родственников.

Каждый скрывает мотив, каждый врёт, а в центре расследования — харизматичный детектив Бенуа Блан. Райан Джонсон сделал современный гимн классике жанра.

Кинопоиск: 8.2

«Достать ножи» (2019)

«Свидетель обвинения» (1957)

Адвокат берётся защищать Леонарда Вола, обвинённого в убийстве богатой дамы. Его жена становится главным свидетелем обвинения, и кажется, что исход дела предрешён.

Но Билли Уайлдер готовит такой поворот, что зрители выходили из кинотеатров в шоке.

Кинопоиск: 8.2

«В случае убийства набирайте “М”» (1954)

Бывший теннисист придумывает безупречный план убийства жены, чтобы получить её деньги.

Хичкок играет со зрителем в открытую: мы знаем всё заранее, но следим за тем, как детективы шаг за шагом разрушают идеально выстроенную схему.

Кинопоиск: 8.1

«В случае убийства набирайте “М”» (1954)

«Смерть на Ниле» (1978)

Во время круиза убита богатая наследница. Эркюль Пуаро методично проверяет каждое алиби, пока не собирает пассажиров в одном зале. Финал — образец жанра, где убийца оказывается совсем не тем, кого подозревали зрители.

Кинопоиск: 7.8

«Воспоминания об убийстве» (2003)

Провинциальная полиция пытается вычислить серийного убийцу, но дело всё время заходит в тупик. Пон Джун-хо превращает историю в метафору бессилия системы.

Финал — открытая рана, которая не заживает ни у героев, ни у зрителей.

Кинопоиск: 7.6

Фильм

Рейтинг "Кинопоиска"

Достать ножи (2019)

8.2

Свидетель обвинения (1957)

8.2

В случае убийства набирайте «М» (1954)

8.1

Смерть на Ниле (1978)

7.8

Воспоминания об убийстве (2003)

7.6

Также прочитайте: Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить

Фото: Кадры из фильмов «Достать ножи» (2019), «В случае убийства набирайте “М”» (1954), «Воспоминания об убийстве» (2003)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением «Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением Читать дальше 2 октября 2025
Если «Начало» было головоломкой, то «Бессонные дни» — это лабиринт без выхода: фантастика, детектив и ваши ночи без сна Если «Начало» было головоломкой, то «Бессонные дни» — это лабиринт без выхода: фантастика, детектив и ваши ночи без сна Читать дальше 1 октября 2025
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром Читать дальше 4 октября 2025
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video Читать дальше 4 октября 2025
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров Читать дальше 4 октября 2025
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Читать дальше 4 октября 2025
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей Читать дальше 4 октября 2025
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб? Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб? Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше