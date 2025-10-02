Пять детективных фильмов с концовками, которые выбивают почву из-под ног: зрители не зря назвали их лучшими

В этих картинах с рейтингами выше 7.5 финал способен перевернуть всю историю.

Настоящий детектив держит зрителя не только интригой, но и концовкой, которая рушит все версии и догадки.

Мы собрали пять фильмов, которые зрители оценили особенно высоко: каждый из них стал эталоном жанра и доказал, что финал может быть сильнее любого расследования.

«Достать ножи» (2019)

Умирает известный писатель Харлан Тромби, и в его доме начинается парад алчных родственников.

Каждый скрывает мотив, каждый врёт, а в центре расследования — харизматичный детектив Бенуа Блан. Райан Джонсон сделал современный гимн классике жанра.

Кинопоиск: 8.2

«Свидетель обвинения» (1957)

Адвокат берётся защищать Леонарда Вола, обвинённого в убийстве богатой дамы. Его жена становится главным свидетелем обвинения, и кажется, что исход дела предрешён.

Но Билли Уайлдер готовит такой поворот, что зрители выходили из кинотеатров в шоке.

Кинопоиск: 8.2

«В случае убийства набирайте “М”» (1954)

Бывший теннисист придумывает безупречный план убийства жены, чтобы получить её деньги.

Хичкок играет со зрителем в открытую: мы знаем всё заранее, но следим за тем, как детективы шаг за шагом разрушают идеально выстроенную схему.

Кинопоиск: 8.1

«Смерть на Ниле» (1978)

Во время круиза убита богатая наследница. Эркюль Пуаро методично проверяет каждое алиби, пока не собирает пассажиров в одном зале. Финал — образец жанра, где убийца оказывается совсем не тем, кого подозревали зрители.

Кинопоиск: 7.8

«Воспоминания об убийстве» (2003)

Провинциальная полиция пытается вычислить серийного убийцу, но дело всё время заходит в тупик. Пон Джун-хо превращает историю в метафору бессилия системы.

Финал — открытая рана, которая не заживает ни у героев, ни у зрителей.

Кинопоиск: 7.6

