Пять детективных фильмов с концовками, которые выбивают почву из-под ног: зрители не зря назвали их лучшими

Настоящий детектив держит зрителя не только интригой, но и концовкой, которая рушит все версии и догадки.
Мы собрали пять фильмов, которые зрители оценили особенно высоко: каждый из них стал эталоном жанра и доказал, что финал может быть сильнее любого расследования.
«Достать ножи» (2019)
Умирает известный писатель Харлан Тромби, и в его доме начинается парад алчных родственников.
Каждый скрывает мотив, каждый врёт, а в центре расследования — харизматичный детектив Бенуа Блан. Райан Джонсон сделал современный гимн классике жанра.
Кинопоиск: 8.2
«Свидетель обвинения» (1957)
Адвокат берётся защищать Леонарда Вола, обвинённого в убийстве богатой дамы. Его жена становится главным свидетелем обвинения, и кажется, что исход дела предрешён.
Но Билли Уайлдер готовит такой поворот, что зрители выходили из кинотеатров в шоке.
Кинопоиск: 8.2
«В случае убийства набирайте “М”» (1954)
Бывший теннисист придумывает безупречный план убийства жены, чтобы получить её деньги.
Хичкок играет со зрителем в открытую: мы знаем всё заранее, но следим за тем, как детективы шаг за шагом разрушают идеально выстроенную схему.
Кинопоиск: 8.1
«Смерть на Ниле» (1978)
Во время круиза убита богатая наследница. Эркюль Пуаро методично проверяет каждое алиби, пока не собирает пассажиров в одном зале. Финал — образец жанра, где убийца оказывается совсем не тем, кого подозревали зрители.
Кинопоиск: 7.8
«Воспоминания об убийстве» (2003)
Провинциальная полиция пытается вычислить серийного убийцу, но дело всё время заходит в тупик. Пон Джун-хо превращает историю в метафору бессилия системы.
Финал — открытая рана, которая не заживает ни у героев, ни у зрителей.
Кинопоиск: 7.6
