Киноафиша Статьи Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца?

1 декабря 2025 08:27
Кадр из сериала «Фоллаут»

Финальный эпизод запланирован на 4 февраля.

«Fallout» возвращается — и снова ведёт зрителей по выжженной пустоши. Второй сезон выйдет на Amazon Prime Video 17 декабря, и, судя по графику релиза, нас ждет марафон длительностью почти два месяца.

Датой премьерной серии будет середина зимы — то время, когда мир под окнами холодный, а на экране снова горячий воздух Мохаве и тени ядерного прошлого.

График выхода эпизодов

Эпизод

Дата

1 серия

17 декабря

2 серия

24 декабря

3 серия

31 декабря

4 серия

7 января

5 серия

14 января

6 серия

21 января

7 серия

28 января

8 серия

4 февраля

О чём будет продолжение

Люси больше не та доверчивая девочка из Убежища — мир успел оставить на ней шрамы. Вместе с Гулем она идёт по следу Хэнка. Он — ключ к прошлому войны, и его тайны ценятся дороже любой брони. На пути — Мохаве, Когти Смерти, банды, пустыня, в которой живут только те, кто научился не умирать. Финальная точка маршрута — Нью-Вегас. Город, где выигрыш и смерть стоят одинаково дорого.

Кто вернётся на экраны

В актёрском составе снова Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен. К ним присоединяются Маколей Калкин, Сарита Чоудхури, Зак Черри и другие. Над сценарием и ритмом сезона вновь работают Джонатан Нолан и Лиза Джой — авторы «Мира Дикого Запада», умеющие делать миры живыми, а героев — опасно человечными.

Если первый сезон знакомил с пустошью, то второй — проверит, кто из зрителей готов идти дальше. Нью-Вегас не терпит слабых.

Фото: Кадр из сериала «Фоллаут»
Екатерина Адамова
