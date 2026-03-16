Пускепалиса совершенно не узнаете: этот исторический сериал заполнил выходные на 100% — Устюгов из «Ментовских войн» также хорош

16 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Золотая Орда»

Актер примеривал на себя совершенно разные роли. 

Трагическая гибель Сергея Пускепалиса до сих не дает покоя многим поклонникам, ведь актер активно снимался и фанатов его таланта было немало. При этом он примерял на себя довольно разные роли. В сериале «Золотая Орда» его даже сразу и не узнаешь.

О чем сериал

События сериала развиваются в конце XIII века. В столицу Руси прибывает представитель хана Золотой Орды — Менгу‑Темир, красавец и поклонник женских прелестей. Он намерен увести в Орду тысячи русских воинов, но готов согласиться и на часть, если великий князь Ярослав дарует ему княгиню Устинью, супругу своего брата Бориса. Ярослав не желает попирать законы веры и чести, однако Борис добровольно идет на такой шаг в надежде, что эта жертва откроет ему путь к княжескому трону. Устинья вместе с караваном отправляется в чужую страну.

Менгу преподносит Ярославу «дар» от Великого хана — молодую Наргиз, которая становится для князя новым смыслом жизни и ставит его перед судьбоносным выбором. На одной чаше — любовь и страсть, на другой — власть и жизнь самой Наргиз, которую отвергают и народ, и законная жена Ярослава.

Страсти в стиле «Великолепного века», воевода Еремей и красавица Юлия Пересильд

В сериале актер сыграл Еремея, воеводу князя Ярослава. Он с первого взгляда влюбился в Наргиз и готово сделать ее своей женой, однако сердце юной девушки отдано Ярославу. Она готова быть его наложницей или даже отправиться а монастырь, но не выходить замуж за нелюбимого.

«Еремей – военный, многое повидавший на своем веку. Но его, как и всех в нашем фильме, постигает любовь. Казалось бы, чего уж ждать, но совершенно неожиданным образом он влюбляется в девушку из вражеского стана, - рассказывал Пускепалис о чувствах героя. Поздняя любовь у него возникает к Наргиз, которую привезли в подарок Великому князю. И между Ярославом и Еремеем возникает треугольник, где сплетаются честь, долг и любовь».

Интриги в сериале не хуже «Великолепного века». Красавицу Устинью сыграла Юлия Пересильд. Это буквально новая Хюррем-султан в гареме Менгу-Темира. Зрители сполна окунутся в новые гаремные страсти. Еще в сериале сыграл Александр Устюгов, который исполнил роль Ярослава. Поклонники сериалов НТВ его прекрасно знают по «Ментовским войнам». Меня сериал завлек тем, что финал абсолютно неясен до конца, что держит в напряжении.

Фото: Кадр из сериала «Золотая Орда»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
