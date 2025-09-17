Меню
Киноафиша Статьи «Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»

«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»

17 сентября 2025 13:46
«Вокзал для двоих»

Почему героиня мелодрамы Рязанова, умная и привлекательная женщина, позволила себе не самую красивую связь с проводником Андреем.

В фильме «Вокзал для двоих» (1982) Вера выглядит женщиной, которая не станет размениваться на случайные истории. Она умна, красива, независима.

Но именно она бегает в купе к Андрею — мужчине с сомнительным настоящим и будущим и, казалось бы, чужому. Этот парадокс всегда вызывал вопросы у зрителей: что толкнуло её на такой шаг?

Биология против здравого смысла

Психолог Андрей Зберовский в разговоре с «Киноафишей» объяснил: дело не в слабости характера Веры, а в том, что глубинные инстинкты иногда сильнее разума.

«Женщина не может быть одна. Так записано в наших генах. В одиночестве она просто погибла бы, если смотреть с точки зрения природы», — сказал эксперт.

Он отметил, что эта древняя программа работает и сегодня: даже умная и успешная женщина бессознательно ищет подтверждение, что нужна кому-то здесь и сейчас.

«Вокзал для двоих»

«Лишь бы не одной»

Особенно пронзительно звучат слова психолога:

«Пускай хромой, косой, дурак, женатый, бумажный — лишь бы быть не одной».

Здесь нет оправдания Вере, но есть понимание её поступков. Она знала, что Андрей не принесёт ей счастья, но пустота в её жизни была страшнее.

Между любовью и страхом

История Веры — это не банальная мелодрама, а портрет женщины, которая боится раствориться в одиночестве. Она выбирает иллюзию близости вместо холодной пустоты. И именно эта уязвимость делает её образ таким живым и настоящим, далёким от идеализированных героинь многих фильмов.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих» (1982)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
