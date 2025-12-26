Меню
Киноафиша Статьи «Пункт назначения: Новый аттракцион» — уже в январском прокате: как жуткий хоррор связан с культовой франшизой

26 декабря 2025 11:21
Кадр из фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»

Лента имеет громкое название.

Франшиза «Пункт назначения» — это один из самых узнаваемых и влиятельных брендов в истории хоррора. Фильмы серии породили уникальный поджанр — «интеллектуальный слэшер», где главным антагонистом выступает сама Смерть, восстанавливающая нарушенный порядок.

Её формула — цепная реакция абсурдных, тщательно спланированных несчастных случаев — стала визитной карточкой. Серия не просто пугает кровавыми спецэффектами, она играет с базовыми страхами современного человека.

На волне успеха было снято 4 сиквела и 1 приквел. Но фильмов с названием «Пункт назначения» гораздо больше. И один из них выходит на экраны в январе.

Сюжет фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»

Юным искателям приключений кажется, что заброшенный парк — это лишь страшные сказки. Пятнадцать лет назад здесь в пожаре погибли два брата-близнеца, Отто и Эмиль. Легенды гласят, что их призраки до сих пор охраняют руины. Но группа друзей все равно едет сюда за острыми ощущениями.

Их ждет не просто экскурсия по мрачным развалинам, а внезапная встреча с бандой байкеров и смертельная схватка с теми самыми близнецами.

Кадр из фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»

Детали фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»

Этот хоррор совсем не связан с известной франшизой «Пункт назначения». Его оригинальное название звучит как «Traction Park Massacre» или «Резня в парке аттракционов».

Наши локализаторы решили сыграть на узнаваемости популярного бренда. Так фильм получил своё нынешнее имя.

В основу сюжета легла реальная история американского парка в Нью-Джерси. Он был печально известен как место, где о безопасности практически не заботились. Неисправные горки, сломанные аттракционы и постоянные травмы посетителей стали его визитной карточкой.

Всё это вдохновило создателей фильма. Российский прокат «Пункта назначения: Новый аттракцион» стартует уже в январе.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что одна звезда «Пункта назначения» хочет вернуться во франшизу.

Фото: Кадры из фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
