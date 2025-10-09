Меню
Пуля на колесах: какая машина у Джеки Чана в фильме «Доспехи Бога» и почему таких выпустили всего две

9 октября 2025 08:20
«Доспехи Бога»

Редчайший спорткар, созданный специально для фильма, стал частью истории не только кино, но и японского автопрома. 

В фильме «Доспехи Бога» (1986) Джеки Чан мчится по серпантинам Европы на футуристическом автомобиле, который выглядит будто прибыл из будущего.

Это не бутафория, а реальная модель — Mitsubishi Colt Mirage Spyder, созданная специально для актёра и съёмок картины. Базой послужила малолитражка Colt C10 (1983), но машина прошла полную переработку.

Автомобиль, опередивший своё время

Для середины 80-х этот спорткар выглядел почти фантастикой: в салоне — телевизор, радио, телефон и уникальная функция ускорения Twin Turbo, которой герой Чана пользовался, тараня мотоциклистов во время погони.

Отдельная версия отличалась кузовом с открывающейся рамой — именно из неё Джеки эффектно выкатывался на пассажирском сиденье, спасая жизнь персонажу.

Судьба редчайшего автомобиля

Mitsubishi построила всего два таких экземпляра. Первый был уничтожен во время съёмок, второй сохранился — сегодня он находится в японском музее города Окадзаки, в префектуре Аити.

Впервые публике этот спорткар показали ещё в 1984 году на Гран-при в Макао.

Сам Джеки Чан участвовал в презентации и лично подписал контракт с Mitsubishi Motors, став официальным представителем марки.

Тогда актёр сказал о машине:

«Она создана для тех, кому скучно владеть Lancer или Champ. Просто снимите крышу и закройте дверь. Это хорошая машина».

Фото: Кадр из фильма «Доспехи Бога»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
