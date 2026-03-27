«Павел у него получился»: новый исторический сериал на 90% вывез Денис Власенко – зрители в восторге

Не всем под силу сыграть историческую личность. Тем более такую!

На Первом канале идёт сериал «Павел. Первый и последний». До этого проект уже выходил на онлайн‑платформах. Создатели сериала решили показать совершенной иной взгляд на царя, которого до этого во многих проектах выставляли настоящим чудаком или даже пугалом.

Это история о сыне, которого мать — императрица Екатерина — много лет держала в тени. Он рос как «мальчик на побегушках», а потом внезапно стал императором и быстро погиб. Главную роль исполнил Денис Власенко, знакомый зрителям по «Инспектору Гаврилову».

Что получилось хорошо

Власенко внешне напоминает старинные портреты Павла. Он не играет карикатуру. Его герой уязвлённый, раздражённый, параноидальный, но вовсе не глупый. Во многих сценах он вызывает сочувствие. Зрители отмечают, что наконец Павла показали живым человеком:

«Власенко в роли Павла времен молодости - прямо попадание гениальное. Такой простофиля-рыцарь получился идеально». «На Дениса Власенко глаз положила со "Страстей по Матвею". Талант! Надеюсь, на творческом трудовом поприще Денису повезёт и от души ему этого желаю. Павел у него получился. Поздравляю!»

Что вызывает вопросы

Кому‑то актёр кажется слишком эмоциональным. Много истерик, слишком яркие эмоции. На фоне других актёров Павел порой выглядит скорее капризным подростком, чем будущим монархом. Там, где авторы хотели глубины, некоторые увидели перебор:

«Власенко очень постарался, но он меня физически жутко раздражает».

Чем интересен сериал, а что точно — нет

Сериал порадует тех, кто любит красивые костюмы и психологию. Но у проекта есть явный минус. Личная драма «мама меня не любила» заняла почти всё экранное время. Государственные дела показаны лишь фоном. Его реформы, защита крестьян, борьба с аристократами мелькают эпизодами. По сути, это скорее семейная драма в роскошных интерьерах, чем политическая биография.