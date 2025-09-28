Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»

Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»

28 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Резиденция»

«Резиденция» превратила Белый дом в поле для самого стильного расследования сезона.

132 комнаты, 157 подозреваемых и одно мёртвое тело. Нет, это не загадка викторины, а завязка детективного сериала Netflix «Резиденция». Лёгкий, остроумный и атмосферный — он словно создан для тех, кто скучает по изящным головоломкам в духе «Достать ножи».

Ужин, который закончился трупом

Сюжет стартует прямо с громкого события: в Белом доме во время званого ужина обнаруживают убитого. Под подозрением оказывается весь обслуживающий персонал и гости. Казалось бы, стандартная детективная завязка, но авторы превращают её в игру на выживание внутри самых охраняемых стен Америки.

Детектив с причудами

В расследование включается женщина-следователь Корделия Капп. Она настолько эксцентрична, что кажется увлечённой наблюдением за птицами больше, чем за людьми. Но именно её дотошность и странные привычки помогают заметить то, мимо чего проходят другие. В её исполнении жанр получает интонацию, где ирония соседствует с настоящей драмой.

Белый дом как персонаж

Локация здесь не просто фон. Белый дом превращается в полноценного героя истории: лестницы, тайные комнаты, служебные коридоры — всё это играет роль в расследовании. Авторы даже консультировались с бывшими сотрудниками резиденции, чтобы воспроизвести закрытые для публики зоны максимально точно.

Стоит ли смотреть?

Да, если вам нравятся детективы без излишней мрачности. Всего восемь серий по 50 минут, в которых есть и юмор, и загадки, и ощущение большого дома, наполненного секретами. К финалу многие догадываются, кто убийца, но всё равно интересно собрать детали в единое целое.

Также прочитайте: Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи

Фото: Кадр из сериала «Резиденция»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Читать дальше 26 сентября 2025
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Читать дальше 25 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше