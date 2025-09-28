Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»

132 комнаты, 157 подозреваемых и одно мёртвое тело. Нет, это не загадка викторины, а завязка детективного сериала Netflix «Резиденция». Лёгкий, остроумный и атмосферный — он словно создан для тех, кто скучает по изящным головоломкам в духе «Достать ножи».

Ужин, который закончился трупом

Сюжет стартует прямо с громкого события: в Белом доме во время званого ужина обнаруживают убитого. Под подозрением оказывается весь обслуживающий персонал и гости. Казалось бы, стандартная детективная завязка, но авторы превращают её в игру на выживание внутри самых охраняемых стен Америки.

Детектив с причудами

В расследование включается женщина-следователь Корделия Капп. Она настолько эксцентрична, что кажется увлечённой наблюдением за птицами больше, чем за людьми. Но именно её дотошность и странные привычки помогают заметить то, мимо чего проходят другие. В её исполнении жанр получает интонацию, где ирония соседствует с настоящей драмой.

Белый дом как персонаж

Локация здесь не просто фон. Белый дом превращается в полноценного героя истории: лестницы, тайные комнаты, служебные коридоры — всё это играет роль в расследовании. Авторы даже консультировались с бывшими сотрудниками резиденции, чтобы воспроизвести закрытые для публики зоны максимально точно.

Стоит ли смотреть?

Да, если вам нравятся детективы без излишней мрачности. Всего восемь серий по 50 минут, в которых есть и юмор, и загадки, и ощущение большого дома, наполненного секретами. К финалу многие догадываются, кто убийца, но всё равно интересно собрать детали в единое целое.

