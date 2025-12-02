Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прямо сейчас в топе на ИВИ эти 3 российских детективных сериала: конечно, 3 сезон «Метода» тоже смотрят запоем

Прямо сейчас в топе на ИВИ эти 3 российских детективных сериала: конечно, 3 сезон «Метода» тоже смотрят запоем

2 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала «Метод», «В тени больших чисел», «Уроки химии»

Зрителей потянуло на сложные истории с расследованиями.

Онлайн-кинотеатр ИВИ переживает свой «детективный ренессанс»: зрители устали от сахарных ромкомов и возвращаются к историям, где логика бьётся с хаосом, а герои вынуждены работать не только головой, но и нервами. В подборке — три проекта, которые сейчас на вершине чарта, и каждый по-своему ловит зрителя за живое.

«Метод» (2015–2025), 3 сезона, рейтинг 8,8

Константин Хабенский здесь — как смесь Шерлока, Хауса и русского нуара. Его Родион Меглин — следователь, который понимает преступников слишком точно, иногда даже пугающе точно. У него — странные ритуалы, опасные интуиции и такая тьма в глазах, будто он сам балансирует на грани.

За десять лет «Метод» стал настоящей криминальной классикой: холодный визуал, мозговитые дела, маньяки без карикатуры и главный вопрос — где проходит грань между гением и бездной. Сериал не расслабляет ни на минуту и держит до самого финала.

«Метод»

«В тени больших чисел» (2024–2025), 4 сезона, рейтинг 8,2

Российский детектив будущего, где вычисляют злодеев не по следам, а по математическим моделям. Капитан полиции Настя и аналитик Антон работают как два полюса одного магнита: она — про интуицию, он — про цифры, формулы и хладнокровный расчёт.

В итоге получается что-то вроде «Охотника за разумом» на отечественный лад: мрачно, продуманно и удивительно человечно. Сериал цепляет не только делами, но и химией между героями — такой же сложной, как их расследования.

«В тени больших чисел»

«Уроки химии» (2025), 1 сезон, рейтинг 7,6

История, где детектив начинается там, где заканчивается наука. Евгения — бывший профессор химии, вынужденная анимировать квесты в провинции, — внезапно оказывается свидетелем смерти участника игры. И, как ни странно, именно её сухая научная логика оказывается ценнее сыскного опыта полиции.

Сериал «Уроки химии» ловко балансирует между драмой, иронией и расследованием, превращая обычный городок в лабораторию, где каждое слово — реактив, а каждый герой — переменная. Лёгкий, умный и неожиданный проект.

«Уроки химии»

Ранее мы писали: Вслед за «Константинополем» ИВИ запустил еще 5 крутых российских сериалов: обязательно включайте их в декабре.

Фото: Кадр из сериала «Метод», «В тени больших чисел», «Уроки химии»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Читать дальше 3 декабря 2025
«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак «Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак Читать дальше 28 ноября 2025
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов Читать дальше 3 декабря 2025
Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям Читать дальше 2 декабря 2025
«Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы «Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы Читать дальше 2 декабря 2025
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube 322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube Читать дальше 2 декабря 2025
Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами» Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами» Читать дальше 2 декабря 2025
«Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? «Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? Читать дальше 1 декабря 2025
Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля Воссоздали Петербург, Москву, Киев и Париж: где проходили съемки «Хроник русской революции» — непросто вырастить имперский город с нуля Читать дальше 1 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше