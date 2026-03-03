Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы

Меню
3 марта 2026 10:52
Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»

Выбор зрителей вполне очевиден.

В онлайн-кинотеатре ИВИ прямо сейчас более 251 тысячи зрителей включили мультфильм «Три богатыря и свет клином». Продолжение популярной серии снова возвращает на экран Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца — но реакция аудитории оказалась неоднозначной.

О чём новая история

По сюжету над Киевом нависает гигантская туча, которая грозит погрузить город во тьму. Слухи о «конце света» распространяются после того, как конь Юлий подслушивает разговор Князя. Паника нарастает, вводится ночной режим жизни, а богатыри отправляются разбираться с угрозой.

Параллельно развивается линия Колывана, который из-за долгов ввязывается в очередную авантюру. В финале выясняется, что туча — не мистическая сила, а дым от машины хана Бекета, а настоящий «конец света» связан с пустой казной.

Что говорят зрители

Отзывы разделились. Одни пишут: «Богатыри уже не те… получили лишь разочарование», жалуясь на графику и сюжет. Другие, наоборот, отмечают трогательную концовку и появление детей у героев:

«Я росла вместе с мультфильмами про богатырей… концовка оказалась особенно трепетной».

Кто-то критикует отсутствие привычного драйва, а кто-то рад самому факту продолжения.

Почему всё равно смотрят

Франшиза выходит с 2000-х и давно стала частью культурной памяти зрителей. Даже если новая часть кажется менее яркой, интерес к персонажам остаётся. Появление детей богатырей — логичный этап развития истории, который добавляет тепла и семейной темы.

«Три богатыря и свет клином» — это уже не просто приключенческая комедия, а история про перемены. И, судя по цифрам просмотров, зрители всё равно готовы возвращаться к любимым героям.

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря и свет клином»
Анастасия Луковникова
