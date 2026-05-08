Не только Мила Йовович: 3 голливудских актера, знающих русский язык — они выучили его по своему желанию

Речь совсем не про выходцев из русскоязычных семей.

В Голливуде можно встретить множество талантливых актеров, свободно владеющих иностранными языками, в том числе и русским. Чаще всего это эмигранты, выросшие в русскоязычных семьях, такие как Мила Кунис и Мила Йовович. Однако есть и те, кто изучил русский язык по собственному желанию.

Рэйф Файнс

Актер Рэйф Файнс, известный по ролям Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере и Амона Гета в «Красном драконе», всегда интересовался русской литературой. Он решил выучить русский язык не ради ролей, а для себя, чтобы читать Достоевского в оригинале.

Для участия в российском фильме «Две женщины» он улучшил свое произношение, стремясь избавиться от акцента. Хотя его голос в финальном дубляже заменили, на кинофестивале он продемонстрировал отличное владение русским языком, выступив с речью.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл стала знаменитая благодаря фильмам о вампирах, в частности, киносерии «Другой мир». Актриса училась в Оксфордском университете, где изучала французскую и русскую литературу на оригинальных языках.

Как она признается, французский давался ей легко, а вот русский представлял определенные трудности, но она не сдавалась. Помощь ей оказала учительница Светлана Алексеевна, благодаря которой Бекинсейл смогла преодолеть трудности и научилась говорить по-русски.

Том Харди

В фильме «Номер 44» Том Харди сыграл русского персонажа Льва Демидова и подучил русский язык для этой роли. Интересно, что он узнал о своих сибирских корнях благодаря ДНК-тесту, который показал, что он на 22% имеет сибирские гены.

После этого Харди не только заговорил об этом открытии, но и отправился в село Оймякон в рамках передачи «Путешествие в экстрим», где пообщался с местными жителями и узнал, что означает настоящая холодная погода.