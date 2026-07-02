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Киноафиша Статьи Провалились в прокате, но стали культовыми: 5 самых недооцененных фэнтези-фильмов, которым нет равных даже в 2026 году

Провалились в прокате, но стали культовыми: 5 самых недооцененных фэнтези-фильмов, которым нет равных даже в 2026 году

2 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадры из фильмов «Лабиринт», «Город потерянных детей», «Куда приводят мечты»

Выбираем лучшие из забытых жемчужин жанра.

Фантастическое кино — это не всегда блокбастеры с миллиардными сборами. Некоторые фильмы получают вторую жизнь уже после проката, когда зрители вдруг понимают: это — нечто особенное. Из большой подборки редких и недооценённых лент мы выбрали пять лучших, которые действительно стоит посмотреть.

«Лабиринт» (1986): Дэвид Боуи, куклы и фэнтези, которое невозможно забыть

Фильм Джима Хенсона в своё время провалился, но со временем стал абсолютной классикой. Боуи в роли короля гоблинов, визуальные находки, очаровательный абсурд — всё это сделало «Лабиринт» вечным.

«Горец» (1986): «Останется только один» — и это будет ваш фаворит

Странный кастинг, культовый саундтрек от Queen и философия бессмертных дуэлей. «Горец» провалился в прокате, но породил целую вселенную — фильмы, сериалы, комиксы. Его обожают за харизму, драйв и рок-н-рольную энергетику.

«Город потерянных детей» (1995): Стимпанк-сказка, от которой мурашки

Французская фантазия Жене и Каро — это не просто фильм, это визуальная симфония. Рон Перлман, мир снов, дети и кошмары, снятые как арт-инсталляция. Один из тех фильмов, о которых потом спорят и пишут эссе.

«Кубо. Легенда о самурае» (2016): анимация, которая выше любого диснеевского бюджета

Этот кукольный фильм полон душевности, мудрости и зрелищности. Он не стал хитом в прокате, но собрал тонны любви зрителей. 97% на Rotten Tomatoes — не шутка.

«Куда приводят мечты» (1998): Рай, в котором плачут

Фильм с Робином Уильямсом, который красиво показывает загробную жизнь и любовь, пересиливающую смерть. Оскароносные визуальные эффекты, сложная тема и эмоциональный надлом — возможно, слишком рано для своего времени.

Эти фильмы не спасли свои студии от убытков, но подарили зрителям истории, которые живут дольше любого проката. Иногда именно провал рождает классику.

Ранее мы писали: Это вам не «Игра престолов» или «Уэнсдей»: 5 сериалов в жанре мрачного фэнтези, которые жутко понравятся взрослым.

Фото: Кадры из фильмов «Лабиринт» (1986), «Город потерянных детей» (1995), «Куда приводят мечты» (1998)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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