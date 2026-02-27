Меню
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»

27 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В сериале все не так, как хотел Толкин.

Произведения Дж. Р. Р. Толкина о кольцах до сих пор будоражат умы. По ним снимают фильмы и сериалы. Кажется, что все давно известно, но так ли это на самом деле?

Известно, что три кольца были предназначены для эльфов, семь ушли гномам, девять даны людям, одно кольцо говорит само за себя.

Но как на самом деле обстоят дела с кольцами гномов? В отличие от трех (которые защищают и сохраняют) и девяти с Одним (созданными для подчинения), о гномьих кольцах известно гораздо меньше. Они лишь упоминаются во вступительных сценах фильмов Питера Джексона, а в сериале «Кольца власти» их появление пришлось ждать целый сезон.

Как функционируют гномьи Кольца в «Кольцах власти»?

Пятый эпизод второго сезона «Колец власти» дал более детальное представление о том, как работают кольца гномов в сериале. В начале серии Дурин III надевает новое кольцо и осознает, что может указывать шахтерам, где копать, чтобы расчистить завалы в шахтах. Позже он сообщает своему сыну Дурину IV, что теперь способен «видеть» драгоценности сквозь камень.

С развитием сюжета поведение короля Дурина начинает меняться. Он становится одержим кольцом и стремится извлечь выгоду из каждой сделки. Это вызывает тревогу у Дурина IV, который решает обратиться к Келебримбору, чтобы выяснить, все ли в порядке с Кольцом Власти.

Но действительно ли гномьи Кольца функционируют так, как это описано в произведениях Толкина? Ответ на этот вопрос — «отчасти».

Что говорит Толкин об этих кольцах?

Как и девять колец, семь были созданы Сауроном с целью подчинения гномьих владык. Однако на практике это обернулось неудачей для Темного Властелина. В приложениях к «Возвращению короля» объясняется, что гномы оказались стойким народом. Кольца смогли лишь разжечь в их сердцах жажду золота и драгоценностей, без которых жизнь гномов теряла бы смысл, а грабителей они ненавидели и мстили им жестоко. Более того, испытания закалили дух гномов и научили их сопротивляться любому давлению. Хотя Кольца пробуждают в гномах ненасытную жажду сокровищ, они не влияют на их волю и не позволяют другим подчинять их.

Таким образом, Кольца не оказали на гномов того воздействия, на которое рассчитывал Саурон.

Если подвести итог, гномьи кольца работают не так, как показано в «Кольцах власти». Они не являются инструментами для шахтеров и не дают «рентгеновского зрения». Толкин явно рассматривает семь Колец как «неудачу» в глазах их создателя, поскольку они не выполняют той цели, ради которой были созданы. Саурон хотел подчинить гномьих владык, но они оказались непокорными.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
