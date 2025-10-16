Меню
«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент

«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент

16 октября 2025 18:37
Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Справедливости ради, в изначальной концовке, после резни, Джулс понимал, что она ему привиделась.

Квентин Тарантино едва не закончил свой главный шедевр кровавой баней. Сэмюэл Л. Джексон в одном из интервью GQ признавался, что изначально финальная сцена «Криминального чтива» в закусочной должна была закончиться настоящей бойней.

«В оригинальном сценарии Тим подходит к чемодану, открывает его, а я снимаю Хани Банни с барной стойки. Потом я прострелил ему зад и прикончил», – вспоминает актёр.

В итоге же зрители увидели совсем другое. Джулс не стреляет, а читает псалом и выходит из закусочной живым – будто бы впервые в жизни выбирает не насилие, а милость.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Этот момент стал моральной кульминацией фильма и одним из редких случаев, когда персонаж Тарантино совершает что-то, похожее на духовное прозрение. Причем причина перемен не в цензуре и не в давлении студии.

Тарантино просто понял, что именно отказ от стрельбы сделает финал по-настоящему неожиданным. После сотен литров экранной крови зрителя шокирует не убийство, а его отсутствие. Иронично, но самым жёстким ходом режиссёра стало именно смирение героя.

Так «Криминальное чтиво» из истории о бандитах превратилось в фильм о свободе выбора – и именно поэтому спустя тридцать лет его всё ещё цитируют, пародируют и пересматривают. Ведь, как выяснилось, иногда самое мощное нарративное оружие у Тарантино – не пистолет, а отказ от стрельбы.

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
