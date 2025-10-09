«Простой забулдыга становится героем»: зрители разнесли в пух и прах «Школьный автобус» с Макконахи за скуку и фальшь

Новый фильм «Школьный автобус» с Мэттью МакКонахи обещал стать эмоциональным хитом осени — история о человеке, который вывез из огня два десятка детей, звучала как готовый рецепт для мурашек.

Но, по мнению зрителей с портала irecommend, реальная драма оказалась куда сильнее, чем кино, снятое по её мотивам.

Когда герой не спасает, а просто выживает

Основанный на событиях пожара «Кэмпфайр» 2018 года, фильм рассказывает о водителе Кевине Маккее, который вывозит школьников из зоны бедствия. Макконахи убедителен в образе обычного человека, которому страшно, но который всё равно жмёт на газ. Однако зрители сходятся в одном: фильм получился слишком холодным и растянутым.

«Наверное, я бессердечная, но история о самом смертоносном пожаре Калифорнии меня не впечатлила. Простой забулдыга становится героем», — пишет зрительница, добавляя, что события кажутся «постановочными, будто герой спасает не детей, а себя».

Её раздражает нелогичное поведение учительницы — «взрослый человек, который не отдает отчета в серьезности ситуации» — и бессмысленные сцены, где автобус полфильма едет сквозь огонь.

Не драма, а протокол выживания

Другие зрители жалуются, что создатели уделили слишком много времени предыстории и бюрократии. «Да, недостаток фильма в том, что предыстории Кевина уделяется слишком много внимания. Из-за этого начало затянуто», — отмечает зритель. По его словам, от картины ждёшь концентрации на спасении детей, а получаешь хронику чиновничьей нерешительности.

Тем не менее в одном мнения сходятся даже критики: Макконахи — лучший элемент фильма. Его герой не супермен, а уставший водитель, «простой мужик, не всегда принимающий правильные решения, но в критический момент твердо ведущий автобус».

Почему не сработало

Многие зрители отмечают, что «Школьный автобус» словно застрял между жанрами — не хватает нервов фильма-катастрофы и глубины драмы.

«Я осталась разочарованной. Может если смотреть на большом экране, это будет хотя бы зрелищно, но сама история не цепляет. Большую часть фильма мы наблюдает за однообразными и попытками проехать сквозь заторы и огонь. История детей не раскрыта совершенно, словно водитель не детей везет, а дрова», — подытоживает одна из рецензий.

Финал, по словам другой, «ни о чём» — без выводов, без катарсиса, просто кадр, где пепел оседает на выживших.

В итоге у зрителей остаётся чувство, что кино могло стать сильнее, если бы ему хватило смелости довериться реальности. Потому что настоящая история Кевина Маккея — уже готовая трагедия, к которой не нужно добавлять пламени.

