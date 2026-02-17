Меню
Киноафиша Статьи Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?

Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?

17 февраля 2026 09:54
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

У этого варианта есть несколько значений.

Капитан Джек Воробей — персонаж, которого невозможно перепутать ни с кем другим. Подведённые глаза, заплетённые в косички волосы с бусинами, походка вразвалочку и вечное состояние человека, который только что выкарабкался из шторма, но уже готов к новым приключениям.

Воробей не похож на благородных героев или суровых морских волков. Он хитёр, трусоват, вечно врёт, но при этом каким-то чудом выходит сухим из воды в прямом и переносном смысле

Капитан с таким звучным именем появился не сразу. Изначально персонажа могли назвать иначе, но Джонни Депп предложил добавить в имя что‑то необычное, птичье.

Режиссёр Гор Вербински идею поддержал. Так родился Воробей — звонко, нелепо и очень точно подходяще герою, который всё время ускользает, везде суёт нос и никак не желает умирать.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

Кроме того, Воробей в имени работает как символ. Птица мелкая, но шустрая, везде проскочит, из любой переделки вывернется. Капитан Джек именно таков — не дерется в лоб, зато умеет договориться, обмануть, улизнуть. Он выживает там, где другие тонут, и при этом умудряется выглядеть почти неуязвимым.

У имени есть и исторический след. Прообразом Джека отчасти послужил реальный пират Джон Уорд. Арабы звали его Асфур, что значит «воробей». Он тоже предпочитал не силу, а хитрость, и свободу ценил выше золота.

Фото: Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
