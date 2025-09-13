Меню
Киноафиша Статьи «Просто женщина, изображающая сыщика»: зрители определились, кто лучше — Спасская или Каменская

13 сентября 2025 10:23
Кадры из сериалов «Спасская», «Каменская»

Героини занимали важное место в детективах. 

В мире российских детективных сериалов тренд на сильных женских персонажей уже давно стал отдельным жанром. Яркий пример — легендарная Каменская, образ которой создала прекрасная актриса Елена Яковлева.

Умная, ироничная, с безупречной интуицией и своей уникальной системой расследований, она стала символом целой эпохи и доказала, что женщины в детективах — это не просто «напарницы» или «подручные», а полноценные, глубокие героини.

Но «Каменская» — лишь начало. По мнению многих зрителей, «Спасская» не только продолжила эти традиции, но даже превзошла героиню Елены Яковлевой.

Сюжет сериала «Спасская»

Анна Спасская — молодая начальница сочинского угрозыска. За милой внешностью скрывается железная воля и острый ум: она легко разоблачает преступников и держит подчинённых в тонусе.

Но её идеальный порядок рушится с появлением Андрея Ильина — оперативника из Краснодара, который игнорирует правила и выводит из себя всю команду. Неожиданно именно он становится ключевым напарником Анны в расследованиях, хотя их отношения напоминают вечную войну.

Однако в следующих сезонах Ильин исчезает из сюжета. К примеру, в 4 сезоне Спасская вынуждена объединиться со своим заклятым врагом — бизнесменом Иваном Шалаевым — чтобы противостоять криминальному авторитету Николаю Рябову.

Кадр из сериала «Спасская»

Спасская против Каменской

Анна Спасская так полюбилась зрителям, что некоторые сочли ее даже круче Каменской.

«Мне не нравилась Каменская в исполнении Яковлевой, слишком высокомерная и замороченная на себе, Спасская куда лучше», — пишут в Сети.

Хотя поклонников сериала «нулевых» все-таки пока больше.

«"Каменскую" вообще писала научный сотрудник института МВД. Она всю кухню знает, поэтому сериал смотреть можно, а "Спасскую" — нет», «Каменская аналитик, а Спасская — просто красивая женщина, только изображающая сыщика», — отметили комментаторы.

Кадр из сериала «Каменская»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Ильиным из сериала «Спасская».

Фото: Кадры из сериалов «Спасская», «Каменская»
Светлана Левкина
