«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает?

30 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Невский»

У сериала нашлись и хейтеры.

Особое место в телевизионных проектах занимают криминальные драмы. Это так называемые процедуралы, где практически каждый эпизод посвящен отдельному преступлению и его расследованию.

При этом, через весь сезон проходит и основной сюжет, связанный с главными героями. Эти истории цепляют зрителей, так же как и обилие экшен-сцен. Но некоторые комментаторы считают, что такие проекты, как «Невский» и «Тверская» — просто подражание западным работам.

Критика «Невского» и «Тверской»

С новой силой волна критики началась после того, как по ТВ стартовали очередные сезоны сериалов. И хотя свежие серии «Невского» еще не показали, уже появились хейтеры, которые не ждут продолжения.

«Что "Невский", что "Тверская" — это просто ремейки голливудских боевиков, переложенные на наши реалии. Все эти суперполицейские, якобы "неподкупные", ездят на машинах и живут в квартирах, не соответствующих статусу. И главной фишкой на первом плане проходит "братание" с ворами в законе. Смотреть такую жвачку становится все скучнее», — отметили комментаторы.

Кадр из сериала «Невский»

Новый сезон «Невского»

Другие зрители упрекают сериал в затянутости. История с якобы погибшим Пашей Семеновым, который уже точно появится в 8 сезоне, не удивила, а вызвала раздражение у публики.

«Хватит, что Фому воскресили. А то получится как в "Санте-Барбаре", каждый из героев по пять раз в коме побывает, а потом еще смогут телепортироваться в прошлое», — с иронией отметили зрители.

Впрочем, есть и те, кто ждет премьеры, несмотря ни на что.

«В "Невском" есть что-то такое, что цепляет на крючок. Сюжет конечно бомбический», «Случайно начал смотреть "Невский" только в этом году. Но семь сезонов уж очень быстро закончились и теперь мочи нет ждать, когда же бравый подполковник Семёнов вновь выйдет на тропу войны», «Это мой любимый сериал. Смотрю только из-за Паши и Фомы», — пишут зрители.

Кадр из сериала «Невский»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто же был Архитектором в проекте.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
