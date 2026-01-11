Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Просто девочка оделась правильно: почему «Машу и Медведя» обожают в арабских странах

Просто девочка оделась правильно: почему «Машу и Медведя» обожают в арабских странах

11 января 2026 15:13
«Маша и Медведь»

Успех российского мультфильма на Востоке объясняется не юмором, а образом главной героини.

Мультсериал «Маша и Медведь» давно стал глобальным хитом, но именно в арабских странах у него сложились особые отношения со зрителем.

Здесь Машу любят не за шалости и не за динамику серий. Причина оказалась куда прозаичнее — и при этом показательнее.

Внешний вид как культурный код

Глава Роскино Эльза Антонова объяснила, что образ Маши полностью укладывается в местные представления о допустимом детском поведении.

Длинная закрытая одежда, платок, отсутствие визуальной провокации — всё это воспринимается как правильный и спокойный пример для детей. Для родителей это ключевой аргумент.

Почему родители сказали «да»

В странах Персидского залива — ОАЭ, Бахрейне и Омане — к детскому контенту относятся особенно внимательно.

Здесь важно не только, о чём история, но и как выглядит герой. Маша активная, эмоциональная, иногда упрямая, но внешне она не нарушает привычных норм. Именно поэтому мультфильм спокойно включают для семейного просмотра.

Универсальность без адаптации

Примечательно, что «Маша и Медведь» не создавался специально под восточный рынок. Образ героини не привязан к религии или национальной традиции, но при этом легко считывается как нейтральный и приемлемый.

Контраст с другими рынками

Антонова отмечает, что в разных странах российский контент воспринимается по-разному. В Сербии стабильно востребованы триллеры, во Франции и Бразилии — авторское кино.

При этом наибольший экспортный потенциал сегодня связывают с Китаем, Израилем, Германией, Румынией и Италией. На этом фоне успех «Маши и Медведя» в арабских странах особенно показателен.

Также прочитайте: Почему у Анны из «Холодного сердца» нет магии? Что скрывает Disney

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Семь сезонов, 161 эпизод, но лучшими стали именно эти: 8 серий «Маши и медведя», которые запомнились всем зрителям Семь сезонов, 161 эпизод, но лучшими стали именно эти: 8 серий «Маши и медведя», которые запомнились всем зрителям Читать дальше 12 января 2026
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь» Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь» Читать дальше 9 января 2026
«Маша + каша» с 4 млрд просмотров: как серия-рекордсмен оказалась переполнена отсылками к советскому кино (видео) «Маша + каша» с 4 млрд просмотров: как серия-рекордсмен оказалась переполнена отсылками к советскому кино (видео) Читать дальше 9 января 2026
262 345 152 просмотра и ни одного случайного клика: почему серию «Маши и Медведя» «С любимыми не расставайтесь» пересматривают годами 262 345 152 просмотра и ни одного случайного клика: почему серию «Маши и Медведя» «С любимыми не расставайтесь» пересматривают годами Читать дальше 8 января 2026
ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров ИИ придумал хоррор-серию для «Смешариков»: держит в страхе даже во время просмотра титров Читать дальше 12 января 2026
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя» Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя» Читать дальше 11 января 2026
Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России Читать дальше 10 января 2026
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно Читать дальше 9 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше