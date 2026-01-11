Просто девочка оделась правильно: почему «Машу и Медведя» обожают в арабских странах

Успех российского мультфильма на Востоке объясняется не юмором, а образом главной героини.

Мультсериал «Маша и Медведь» давно стал глобальным хитом, но именно в арабских странах у него сложились особые отношения со зрителем.

Здесь Машу любят не за шалости и не за динамику серий. Причина оказалась куда прозаичнее — и при этом показательнее.

Внешний вид как культурный код

Глава Роскино Эльза Антонова объяснила, что образ Маши полностью укладывается в местные представления о допустимом детском поведении.

Длинная закрытая одежда, платок, отсутствие визуальной провокации — всё это воспринимается как правильный и спокойный пример для детей. Для родителей это ключевой аргумент.

Почему родители сказали «да»

В странах Персидского залива — ОАЭ, Бахрейне и Омане — к детскому контенту относятся особенно внимательно.

Здесь важно не только, о чём история, но и как выглядит герой. Маша активная, эмоциональная, иногда упрямая, но внешне она не нарушает привычных норм. Именно поэтому мультфильм спокойно включают для семейного просмотра.

Универсальность без адаптации

Примечательно, что «Маша и Медведь» не создавался специально под восточный рынок. Образ героини не привязан к религии или национальной традиции, но при этом легко считывается как нейтральный и приемлемый.

Контраст с другими рынками

Антонова отмечает, что в разных странах российский контент воспринимается по-разному. В Сербии стабильно востребованы триллеры, во Франции и Бразилии — авторское кино.

При этом наибольший экспортный потенциал сегодня связывают с Китаем, Израилем, Германией, Румынией и Италией. На этом фоне успех «Маши и Медведя» в арабских странах особенно показателен.

