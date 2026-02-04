Меню
Киноафиша Статьи «Простите, вас ожидает смерть» и еще 4 очень странных названия советских фильмов: угадаете сюжет хотя бы 3/5? (тест)

«Простите, вас ожидает смерть» и еще 4 очень странных названия советских фильмов: угадаете сюжет хотя бы 3/5? (тест)

4 февраля 2026 16:11
Кадр из фильма «Вий» (1967)

В одном из названий всего одно слово, но даже так непонятно ничего.

В советском кино хранится целая сокровищница шедевров, чьи названия способны поставить в тупик даже искушённого зрителя. Иногда они звучат как криминальная хроника, иногда — как философский манифест, а порой и вовсе как строчка из забытого стихотворения.

Но обманчивая простота — их главное оружие. За грозным «Простите, вас ожидает смерть» может скрываться вовсе не триллер, а загадочный «Интриган» — совсем не история о коварном соблазнителе. Эти названия — игра с нашим воображением, проверка на стереотипность мышления.

Сможете ли вы угадать, о чём на самом деле эти фильмы? Не поддавайтесь первому импульсу. Вспомните богатство жанров советского кинематографа: ироничные комедии, лирические драмы, психологические притчи и даже научную фантастику.

Попробуйте заглянуть за ширму этих странных, завораживающих названий и предсказать, какой сюжет они скрывают.

Фото: Кадр из фильма «Вий» (1967)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
