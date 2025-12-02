Прошлые тайны всплывают, а личная линия меняется навсегда: когда на ТВ покажут 25-й сезон «Тайн следствия» — точная дата

Сериал «Тайны следствия» выходит на финишную прямую к своему 25-му сезону — и телевизионную премьеру поклонникам долго ждать не придётся.

Юбилейные серии покажут в эфире целиком, а не только в онлайне, и это важная новость для тех, кто годами следит за Марией Швецовой.

Когда состоится телепремьера

Телевизионный показ 25-го сезона стартует 8 декабря в 21:30 в эфире телеканала «Россия 1». Именно в этот день зрители увидят продолжение одной из самых стабильных детективных историй российского ТВ.

Возвращение старых героев

Юбилейный сезон делает ставку на прошлое. В новых сериях снова появятся персонажи из первых лет проекта — встреча с ними станет для Швецовой не просто ностальгией, а серьёзным профессиональным и личным вызовом.

Создатели сознательно вплетают старые линии в новые расследования, чтобы связать все этапы сериала в одну историю.

Личная жизнь Марии Швецовой

Романтическая линия вновь выходит на первый план. По словам Анны Ковальчук, именно в 25-м сезоне личная история её героини подойдёт к важному переломному моменту.

Петербург как полноправный герой

События традиционно разворачиваются в Санкт-Петербурге и области. Создатели продолжают искать новые локации, избегая повторов, чтобы город снова играл не фоном, а полноценным участником действия.

В главных ролях по-прежнему Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Алексей Комашко, Ольга Павловец и другие. Режиссёр 25-го сезона — Максим Демченко.

