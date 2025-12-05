Меню
Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов»

5 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Игра престолов»

Их лица невозможно выкинуть из головы.

В сериальной культуре давно принято: если в кадре появляется меч, он рано или поздно найдёт жертву. Но именно «Игра престолов» превратила смерть в авторский жест — болезненный, хлесткий, такой, от которого хочется отвернуться, но невозможно. Эти пять эпизодов до сих пор всплывают в голове, как будто прошёл не десяток лет, а одна ночь.

Когда яд стал спектаклем: смерть Джоффри

Юный король мог сойти со сцены тихо, но Вестерос не прощает простой дороги. Агония Джоффри превращается почти в перформанс ужаса: винный бокал, фиолетовое лицо, царапающие воздух руки. И главное — глаза Серсеи, в которых в одну секунду рушится вселенная. Немногие смерти сериал ставил на пьедестал так долго и жестоко.

Собаки Рамси: поэзия возмездия

В «Битве бастардов» Рамси получает то самое «правосудие по-старковски» — тихое, решительное, холодное. Санса выходит в кадр как новое воплощение северной стали. И когда в темноте раздается первое рычание, сцена становится почти физически болезненной. Зрителю достаточно слышать, чтобы всё представить.

Взрыв мозгов Мартелла: Гора делает свою работу

Кадр из сериала «Игра престолов»

Дуэль, обещавшая стать легендой, завершается грубым, звериным жестом. Гора давит череп Оберина с такой методичной жестокостью, будто ломает кость на кухне. Хруст, крик Паскаля, неподвижная камера — HBO словно проверял зрителей на прочность. И мы треснули вместе с героями.

Золотая корона Визериса

У Визериса было много фантазий о троне, но получил он единственное, чего не ожидал: корону, которую невозможно снять. Расплавленное золото льётся медленно, почти торжественно — как античная трагедия, разыгранная в пустой хижине дотракийцев. И когда он падает, стук его тела по полу звучит громче любого диалога.

Костёр Ширен: рана, которая не заживает

Тот случай, когда шоу переступает грань. Смерть Ширен — без спецэффектов, без музыки, без попытки смягчить удар. Маленькая девочка кричит в морозном воздухе, а её отец смотрит в сторону, будто надеясь не услышать. Позже Вестерос отбросит эту жертву как ненужную монету — и именно эта бессмысленность делает сцену невыносимой.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
