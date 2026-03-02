Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Криминальное чтиво» — предыстория агента Фьюри: только спустя 10 лет узнала о связи фильмов Тарантино с кинокартинами MARVEL

«Криминальное чтиво» — предыстория агента Фьюри: только спустя 10 лет узнала о связи фильмов Тарантино с кинокартинами MARVEL

2 марта 2026 12:19
Кадры из фильмов «Криминальное чтиво» (1994), «Первый мститель: Другая война» (2014)

Случайности не случайны.

Существует интересная теория, согласно которой персонаж Сэмюэля Л. Джексона, Ник Фьюри, может быть Джулсом Виннфилдом из культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Фанаты киновселенной Marvel высказывают предположение и с ним можно согласиться, что фильмы о супергероях тесно связаны с работами Тарантино. Например, в «Первом мстителе: Зимний солдат» есть сцена, где Ник Фьюри посещает свою могилу, что намекает на его прошлое. Известно, что он инсценировал свою смерть для продолжения своей секретной миссии. На могиле Фьюри можно увидеть надпись «Путь праведника», что является прямой отсылкой к известной речи Джулса в «Криминальном чтиве».

Словом, можно предположить, что Джулс Виннфилд изменил свой стиль, прическу и стал борцом со злом, возглавив агентство «ЩИТ». Логично также предположить, что, так как фильмы Квентина Тарантино связаны между собой, то фильмы Marvel имеют неоспоримое отношение и взаимосвязь с теми же лентами Тарантино.

На такие мысли наводит и история о капитане Америка, которая прямо связана с кинокартиной «Бесславные ублюдки», поскольку перекликается история проекта ГИДРА и время течения событий.

Так это или нет, покажет время. А может есть и другие связи между кинолентами?

Фото: Кадры из фильмов «Криминальное чтиво» (1994), «Первый мститель: Другая война» (2014)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина Читать дальше 3 марта 2026
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году Читать дальше 3 марта 2026
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие Читать дальше 2 марта 2026
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша Читать дальше 2 марта 2026
Думала, что знаю «Терминатора 2» наизусть, пока не открыла книгу: финал там совсем другой и он меняет все настроение фильма Думала, что знаю «Терминатора 2» наизусть, пока не открыла книгу: финал там совсем другой и он меняет все настроение фильма Читать дальше 2 марта 2026
Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно Читать дальше 2 марта 2026
Даже название не поменяли: русская версия голливудской «Красотки» — наш «Эдвард» точно круче Даже название не поменяли: русская версия голливудской «Красотки» — наш «Эдвард» точно круче Читать дальше 2 марта 2026
Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал Причина не в неудачном времени для проката: BadComedian резко высказался, почему «28 лет спустя: Храм костей» — это провал Читать дальше 2 марта 2026
В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7 В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7 Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше