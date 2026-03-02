«Криминальное чтиво» — предыстория агента Фьюри: только спустя 10 лет узнала о связи фильмов Тарантино с кинокартинами MARVEL

Существует интересная теория, согласно которой персонаж Сэмюэля Л. Джексона, Ник Фьюри, может быть Джулсом Виннфилдом из культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Фанаты киновселенной Marvel высказывают предположение и с ним можно согласиться, что фильмы о супергероях тесно связаны с работами Тарантино. Например, в «Первом мстителе: Зимний солдат» есть сцена, где Ник Фьюри посещает свою могилу, что намекает на его прошлое. Известно, что он инсценировал свою смерть для продолжения своей секретной миссии. На могиле Фьюри можно увидеть надпись «Путь праведника», что является прямой отсылкой к известной речи Джулса в «Криминальном чтиве».

Словом, можно предположить, что Джулс Виннфилд изменил свой стиль, прическу и стал борцом со злом, возглавив агентство «ЩИТ». Логично также предположить, что, так как фильмы Квентина Тарантино связаны между собой, то фильмы Marvel имеют неоспоримое отношение и взаимосвязь с теми же лентами Тарантино.

На такие мысли наводит и история о капитане Америка, которая прямо связана с кинокартиной «Бесславные ублюдки», поскольку перекликается история проекта ГИДРА и время течения событий.

Так это или нет, покажет время. А может есть и другие связи между кинолентами?