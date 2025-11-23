Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88%

Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88%

23 ноября 2025 10:51
Кадр из сериала «Спартак»

Приготовьтесь к кровавому и беспощадному зрелищу.

Иногда кажется, что эпоха «жестоких сериалов» прошла вместе с финальными титрами «Игры престолов». Но стоит лишь немного покопаться в цифровых чартах — и из песка поднимается тот самый «Спартак»: мрачный, непристойный, облитый кровью в слоу-мо, словно его снимали как античную рекламу хаоса.

И вот парадокс: прошло пятнадцать лет, а он снова в топах iTunes. Не благодаря моде — благодаря предвкушению. В декабре выходит продолжение, «Спартак: Дом Ашура», и зрители решили освежить память, будто впереди реванш старой арены.

История франшизы — как бой за выживание

Первый сезон, «Кровь и песок», взлетел в 2010-м. Энди Уитфилд сделал Спартака не просто героем — человеком, которого невозможно забыть. Затем болезнь, уход актёра, вынужденная пауза, мини-приквел «Боги арены», Лиам Макинтайр — редкий случай, когда сериал пережил трагедию и не потерял силы удара.

Да, критики ворчали: мол, «одни тела да литры крови», но зрители проголосовали иначе. 88% одобрения — безжалостная статистика, как и само зрелище.

Почему «Спартак» снова всем нужен

Потому что это сериал, который не стеснялся быть собой. Он никогда не делал вид, что рассказывает о политике или философии — он рассказывал о власти, сексе, рабстве и мести так, как другие проекты боялись даже намекнуть.

У него была честная природа гладиаторского шоу: красота и грязь, кровь и золото, поражение и гордость. И сегодня, когда контент стал гораздо аккуратнее, «Спартак» смотрится даже дерзко — почти как вызов.

Что нас ждёт в «Доме Ашура»

Новый сериал ставит всё с ног на голову: Ашур — тот самый коварный интриган — не умер. Более того, в альтернативной реальности он сам убивает Спартака и становится господином собственного дома. Правда, дом так себе: гладиаторы слабее, влияние шаткое, да и прошлое тянет вниз.

Возвращаются Ник Э. Тарабай в роли Ашура и даже Цезарь с женой. Сценарист Стивен С. ДеНайт снова у руля — а значит, жестокость будет не просто жестокостью, а драматургией.

Итог

«Спартак» вернулся не потому, что о нём вспомнили, а потому что он по-прежнему работает: как зрелище, как экшен и как история, в которой герой поднимается из крови — даже если он злодей.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Кадр из сериала «Спартак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Обратили внимание на мэра Альбукерке в сериале «Из многих»? Это вовсе не актер, а настоящий политик (фото) Читать дальше 24 ноября 2025
Третий сезон «Ночного агента» еще не вышел, но уже известно, что выйдет четвертый: власти Калифорнии выделили Netflix 30 000 000 долларов Третий сезон «Ночного агента» еще не вышел, но уже известно, что выйдет четвертый: власти Калифорнии выделили Netflix 30 000 000 долларов Читать дальше 24 ноября 2025
Будет ли связь между хитом Apple TV+ «Из многих» и вселенной «Во все тяжкие»: Гиллиган дал четкий ответ — и он радует Будет ли связь между хитом Apple TV+ «Из многих» и вселенной «Во все тяжкие»: Гиллиган дал четкий ответ — и он радует Читать дальше 24 ноября 2025
«Чужой: Земля», «Одни из нас» и «Больница Питт»: список лучших американских сериалов 2025 года — идеальны от начала до конца «Чужой: Земля», «Одни из нас» и «Больница Питт»: список лучших американских сериалов 2025 года — идеальны от начала до конца Читать дальше 24 ноября 2025
На Apple TV появился новый чемпион: 6,4 млн часов просмотров за неделю — и рекорд «Разделения» побит На Apple TV появился новый чемпион: 6,4 млн часов просмотров за неделю — и рекорд «Разделения» побит Читать дальше 24 ноября 2025
В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе В «Ходячих мертвецах» нарушили канон: откуда вообще начался зомби-вирус — в комиксах все было иначе Читать дальше 24 ноября 2025
Такие 20 минут взбодрят лучше, чем кофе: 5 сериалов, которые точно стоит посмотреть за завтраком перед работой Такие 20 минут взбодрят лучше, чем кофе: 5 сериалов, которые точно стоит посмотреть за завтраком перед работой Читать дальше 24 ноября 2025
Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения» Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения» Читать дальше 23 ноября 2025
Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше