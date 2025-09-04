Меню
Прошел войну, но не выжил в банальной драке: кто отец Паши из «Невского»?

4 сентября 2025 15:40
Кадр из сериала «Невский»

Зрители не верят в эту историю.

Совсем скоро на экранах стартует уже восьмой сезон «Невского». Теперь авторам придется отойти от старой интриги с личностью Архитектора, который был раскрыт, и придумать нового антагониста.

А многие зрители до сих пор верят, что в сюжет ворвется отец Павла Семенова. Андрей был членом элитной группировки киллеров «Архитекторы». Как профессиональный стрелок и шпион, он работал во время войны в Афганистане, а в мирное время выполнял заказы на убийства.

Но погиб Семенов-старший до обидного нелепо. Профессионального киллера убили на улице в драке. Вместе с женой он возвращался домой и заметил двух мужчин, которые пытались угнать машину. Семенов вмешался, но в итоге и он, его супруга были убиты. Павел стал сиротой в 15 лет.

Некоторые поклонники даже уверены, что Семенов-старший просто инсценировал собственную смерь и еще будет иметь значение в сериале.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор».

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Светлана Левкина
