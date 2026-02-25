Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ

Брагин снова на грани — и до финала пятого сезона «Первого отдела» осталось всего несколько дней. Премьера стартовала 16 февраля, и сюжет разогнался быстрее, чем ожидали даже постоянные зрители НТВ.

В пятом сезоне — 20 серий. Вот как выходит остаток на ИВИ:

25 февраля — 13 и 14 серии

— 13 и 14 серии 26 февраля — 15 и 16 серии

— 15 и 16 серии 27 февраля — 17 и 18 серии

— 17 и 18 серии 2 марта — 19 и 20 серии (финал сезона)

То есть до развязки остаётся всего 8 серий.

История Брагина в этот раз получилась жестче обычного. Личная линия ударила по нему сильнее, чем служебные конфликты. Он снова вынужден доказывать профессиональную состоятельность, работать почти с нуля и держать удар, когда система предпочла бы от него избавиться.

Темп сезона заметно вырос. Серии идут парами, напряжение не сбавляется, каждое расследование подталкивает к общей развязке. Финальные восемь эпизодов должны расставить точки в судьбе Брагина — и показать, готов ли он снова идти против обстоятельств.

До финала осталось четыре дня эфира. Дальше — пауза и, вероятно, подготовка к шестому сезону, о котором уже так много говорят в кулуарах.