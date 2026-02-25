Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ

Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ

25 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Первый отдел»

Как-то быстро пролетел сезон.

Брагин снова на грани — и до финала пятого сезона «Первого отдела» осталось всего несколько дней. Премьера стартовала 16 февраля, и сюжет разогнался быстрее, чем ожидали даже постоянные зрители НТВ.

В пятом сезоне — 20 серий. Вот как выходит остаток на ИВИ:

  • 25 февраля — 13 и 14 серии
  • 26 февраля — 15 и 16 серии
  • 27 февраля — 17 и 18 серии
  • 2 марта — 19 и 20 серии (финал сезона)

То есть до развязки остаётся всего 8 серий.

История Брагина в этот раз получилась жестче обычного. Личная линия ударила по нему сильнее, чем служебные конфликты. Он снова вынужден доказывать профессиональную состоятельность, работать почти с нуля и держать удар, когда система предпочла бы от него избавиться.

Темп сезона заметно вырос. Серии идут парами, напряжение не сбавляется, каждое расследование подталкивает к общей развязке. Финальные восемь эпизодов должны расставить точки в судьбе Брагина — и показать, готов ли он снова идти против обстоятельств.

До финала осталось четыре дня эфира. Дальше — пауза и, вероятно, подготовка к шестому сезону, о котором уже так много говорят в кулуарах.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля «Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля Читать дальше 21 февраля 2026
«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета «Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета Читать дальше 25 февраля 2026
Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Читать дальше 25 февраля 2026
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов Читать дальше 24 февраля 2026
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела» «Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 24 февраля 2026
«Первый отдел» вытеснил «Лепилу»: новинку НТВ с Никитой Панфиловым сместили в эфире из-за Брагина с Шибановым «Первый отдел» вытеснил «Лепилу»: новинку НТВ с Никитой Панфиловым сместили в эфире из-за Брагина с Шибановым Читать дальше 22 февраля 2026
«Услада для глаз и мозга!»: лишь один плюс заставляет зрителей включать 5 сезон «Первого отдела» «Услада для глаз и мозга!»: лишь один плюс заставляет зрителей включать 5 сезон «Первого отдела» Читать дальше 22 февраля 2026
«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты «Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты Читать дальше 26 февраля 2026
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 «Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше