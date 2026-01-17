Меню
Рыдала, пощалась, как в последний раз, а зря: у «Очень странных дел» будет продолжение — Дафферы раскрыли некоторые секреты

17 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Очень странные дела»

В центре будет не Истязатель Разума и не пересказ прошлых угроз.

Финал «Очень странных дел» только отгремел, а ощущение прощания оказалось преждевременным. Netflix официально подтвердил: вселенная сериала будет жить дальше.

Братья Даффер уже запустили в работу новые проекты — и это не попытка выжать успех, а продуманное продолжение истории.

Не шестой сезон, а новая глава

Прямого продолжения пятого сезона пока не будет. Создатели сразу дали понять: новая история не станет «шестым сезоном под другим названием». Речь идет о спин-оффах с новыми героями, другим временем и отдельной мифологией, но внутри уже знакомого мира. Связь с оригиналом сохранится, но без повторения старых сюжетов.

Дафферы пообещали: в центре будет не Истязатель Разума и не пересказ прошлых угроз. Новый проект расскажет о других проявлениях Изнанки и последствиях экспериментов, которые мы видели раньше, но так и не поняли до конца. Это будет свежая история, которая при этом закроет вопросы, оставшиеся после финала.

Анимация уже на подходе

Первым выйдет анимационный спин-офф «Истории из 85-го». Его события развернутся зимой 1985 года — между вторым и третьим сезонами. Формат вдохновлен субботними мультфильмами, но сюжет остается каноничным. Знакомые герои, новые монстры и Хоукинс, в котором снова что-то пошло не так.

Создатели не спешат возвращать любимых персонажей ради ностальгии. Они расширяют мир аккуратно и с уважением к оригиналу. А значит, «Очень странные дела» действительно закончились — но их история нет.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
