Привет из будущего: обидный ляп в «Покровских воротах» до сих пор не даёт покоя зрителям

27 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Покровские ворота» (1982)

Авторы не обратили внимание.

Михаил Козаков сумел создать всенародно любимую кинокомедию, рассказывающую о любовных история в стенах обычной коммунальной квартиры. Публика высоко оценила увлекательный сюжет «Покровских ворот», запоминающиеся образы персонажей и остроумные реплики.

Многие фразы из ленты быстро стали крылатыми. Современные зрители до сих пор с удовольствием пересматривают эту картину о московской жизни середины прошлого века.

Тем не менее не обошлось без погрешностей. Подобные недочёты традиционно встречаются в кино, когда воссоздаётся эпоха, далёкая от времени съёмок.

Если мелкие промахи можно попытаться не замечать, то одна деталь вызывает недоумение. В самом начале второго эпизода показано свидание Костика и Риты.

В кадре появляются прохожие и гуляющие горожане. На куртке одного из мальчиков, играющих в парке, хорошо различим знак с олимпийским мишкой — символом Игр 1980 года.

Кадр из фильма «Покровские ворота» (1982)

В пятидесятые годы никто не мог предвидеть, что Москва станет столицей такого масштабного спортивного события. Однако съёмки фильма проходили уже после того, как олимпиада завершилась.

В данном случае этот ляп стал результатом обычной халатности художников по костюмам, использовавших современную для того времени (начала 80-х) детскую одежду.

Фото: Кадры из фильма «Покровские ворота» (1982)
Светлана Левкина
