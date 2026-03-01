Пропустили и свадьбу, и похороны: почему в 4 сезоне «Бриджертонов» опять не было Дафны и Саймона

Дафна и Саймон, герои первого сезона «Бриджертонов», давно не появляются на экране, и фанаты уже начали гадать, вернутся ли они когда-нибудь. Шоураннер Джесс Браунелл ответила по поводу этих переживаний и объяснила, почему актеров точно не будут заменять на других.

Главные герои первого сезона остаются на месте

В четвертом сезоне Дафны (Фиби Дайневор) и Саймона (Реге-Жан Пейдж) на экране нет, хотя события семейной жизни Бриджертонов продолжают развиваться: были похороны мужа Франчески и свадьба Бенедикта с Софи. Браунелл отметила:

«Мы не заинтересованы в том, чтобы менять актеров, исполняющих роли этих персонажей. Думаю, это было бы неуважением ко всему, что Реге и Фиби создали в первом сезоне».

Почему актеры не вернулись

Пейдж подписал контракт только на первый сезон и отказался возвращаться во втором, сосредоточившись на полнометражных фильмах, включая фэнтези «Подземелья и драконы» и романтическую комедию «Ты, я и Тоскана». Дайневор после сериала переключилась на кино, снявшись в триллере «Честная игра» и экранизации бестселлера Эмили Генри «Пляжное чтиво».

Что ждет сериал дальше

Шоураннер пообещала, что вернет Дафну и Саймона «когда у нас будет что-то действительно стоящее для них». Тем временем имена героев продолжают всплывать в четвертом сезоне, а новые романтические линии ждут Франческу и Элоизу в будущих сезонах.