Русский English
Проплакала как от «Инопланетянина» Спилберга: как закончился фильм «Проект «Конец света» на самом деле

18 апреля 2026 11:00
Вернется Грейс домой или нет?

Когда-то всех сразила история инопланетянина Стивена Спилберга. Теперь же всех покоряет история дружбы и спасения Райланда Грейса и инопланетянина Рокки «Проект «Конец света». Этот фильм представляет собой двухчасовое космическое приключение, которое развивается динамично и нелинейно, оставляя после просмотра множество вопросов, особенно о том, как завершилась история.

О чем фильм

В центре сюжета — астронавт Райленд Грейс. Он просыпается на космическом корабле, не помня ни своего имени, ни цели миссии. Постепенно он осознает, что стал единственным выжившим членом команды, отправленной на планету Тау Кита в поисках спасения от катастрофы на Земле. Чтобы выжить, Грейсу придется полагаться на свои научные знания, изобретательность и силу воли, но, возможно, он не будет один.

Когда Грейс достигает Тау Кита в поисках решения проблемы, к нему присоединяется инопланетянин Рокки на корабле «Блип-А». Вместе они стремятся спасти свои миры.

Про спасение

Кульминация фильма разворачивается, когда Грейс уже отправился на Землю, но внезапно он понимает, что выведенные таумебы поглощают ксенон, из которого сотоит корабль Рокки. Теперь он должен спасти своего друга. В книге объясняется, что, когда Грейс и Рокки выводят уникальный штамм Таумёбы, способный бороться с Астрофагом, этот процесс наделяет микроорганизм способностью проникать и перемещаться через ксенонит — материал, который использует раса Рокки. Ксенонит значительно прочнее любых человеческих материалов, но микроорганизмы находят способ пробраться сквозь него.

Поскольку корабль Рокки сделан из ксенонита, это создает проблемы: микроорганизмы проникают в топливные баки и уничтожают запас Астрофага. В результате корабль оказывается беспомощным, а Рокки — в опасности. На помощь приходит Грейс на своем корабле, не использующем ксенонит. Он не только спасает друга, но и обеспечивает доставку Таумёбы на родную планету Рокки.

Про концовку фильма

В финале Грейс оказывается на Эриде, где Рокки сообщает ему, что его корабль «Аве Мария» починен и он может вернуться домой, если захочет. Однако Грейс просит немного времени, намекая на то, что ему нравится жизнь на новой планете.

В книге это решение Грейса выглядит более уверенным. Энди Вейр уточняет, что финальная сцена происходит спустя 16 лет после прибытия на Эриди: Грейсу около 53 лет (точный возраст сложно определить из-за эффектов космических путешествий). Он замечает, что солнечный свет на Земле стал ярче, что свидетельствует о том, что Таумёба успешно борется с Астрофагом и спасает человечество. Грейс говорит: «Может быть, я когда-нибудь вернусь домой. Может, узнаю это точно». Но в сердце Грейса остается Эрида, и он добавляет: «Но не сейчас. У меня есть работа».

Теперь бывший учитель обрел новую жизнь, обучая молодых эридианцев в специально созданной зоне, пригодной для людей, и процветает.

К слову, последняя сцена фильма может немного запутать зрителя: Грейс живет на прекрасном океанском побережье. Как это возможно? Ответ в том, что он находится внутри ксенонитового пузыря на Эриде, где для него создан небольшой кусочек земного рая, чтобы избежать столкновения с их подавляющей атмосферой.

Вместо эпилога

Скажу честно, фильм интересный, достойный и очень трогательный. Он какой-то по-доброму человечный. Я невольно вспоминаю ИП Спилберга и та дружба с главным героем, мне очень напомнила дружбу Грейса и Рокки. Они оба перестали быть одни и спасли друг друга.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
