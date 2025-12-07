«Прометей» создал самого жуткого ксеноморфа во франшизе, но словно забыл об этом: что же стало с Диаконом?

Из этой истории может родиться еще несколько фильмов.

Почему же существо, так эффектно появившееся в финале «Прометея», исчезло из истории так же внезапно, как возникло? Диакон выглядел как старт нового эволюционного ответвления Чужих, но франшиза сделала вид, что его никогда не существовало. Между тем ответ всё-таки нашёлся — но не в кино, а в комиксах, и он куда безумнее любой фанатской теории.

Дальний родственник

«Прометей» дал зрителю странного «протоксеноморфа», чьё происхождение само по себе цепочка из нелепого совпадения и черного юмора судьбы. Экипаж прибывает на LV-223, находит Черную Жижу — биологическую перезагрузку миров, — и андроид Дэвид, конечно же, решает проверить её на человеке.

Заражённый Холлоуэй передаёт мутаген Элизабет Шоу, и та вместо эмбриона получает стремительно растущего кальмара. Существо трансформируется в гигантского аналогового фейсхаггера, душит Инженера и рождает Диакона — первого в хронологии ксеноморфоподобного монстра. И вот тут начинается самое странное: фильм заканчивается, и Диакон исчезает, будто его никогда и не было.

Забытое продолжение «Прометея» раскрывает: Диакон стал… горой

Комикс «Прометей: Огонь и камень — Омега» проливает свет на судьбу ускользнувшего монстра. Новая группа учёных прибывает на LV-223 и вскоре понимает, что здесь всё пошло наперекосяк: вокруг бродят толпы Ксеноморфов, где-то рыщет Инженер, а над всем этим нависают охотящиеся Хищники.

Среди хаоса исследователи находят корабль «Прометей» — но странно искажённый, словно приросший к гигантской скале. Пробравшись внутрь, они обнаруживают: это не скала. Это живое. Это Диакон. Черная Жижа не остановила мутацию, а превратила рост в бесконечный процесс, пишет дзен-канал ShadowTavern.

Диакон разрастался, пока не стал неподвижной биомассой чудовищных размеров, поглотив внутрь «Прометей» и фактически превратившись в гору из органики, до которой никому нет дела.

«Прометей» тайно создал самого большого Ксеноморфа в истории?

Франшиза получила на блюдечке самое масштабное существо за всю историю Чужих — колосса, сопоставимого скорее с лавкрафтовскими богами, чем с привычными хищниками-ксеноморфами. Но и самый крупный Чужой стал самым бесполезным: неподвижным, тихим, оставленным умирать на мёртвой луне.

В нём нет угрозы, нет охоты, нет ужаса — только биологическая трагедия, пустой намёк на грандиозный сюжет, который так и не случился. И особенно обидно это ощущается на фоне финала «Прометея», где рождение Диакона преподносили как завязку новой эры эволюции монстров.

«Чужой» может создать новые виды Ксеноморфов из Диакона

Но вот что делает эту историю по-настоящему интригующей. Черная Жижа умеет не только мутировать, но и создавать жизнь. Если её действие на Диакона не прекратилось — что мешает ему стать чем-то вроде органического инкубатора, колосса, способного порождать новые формы Чужих?

Комиксы прямо называются «Огонь и камень» — и если гора Диакона пульсирует, пусть и медленно, то она вполне может оказаться спящей фабрикой биологических кошмаров. Представьте планету, где гора шевелится в глубине, где органические тоннели внутри дышат, и где время от времени из трещин выползают существа, которых не знал ни один фильм франшизы.

Сегодня Диакон — всего лишь странный, нелепо забытый гибрид, пример того, как интересная идея исчезла из большого канона. Но если авторы когда-нибудь решат вернуться к LV-223, эта «живая гора» может превратиться в точку рождения самого страшного ксеноморфа, какой только мог появиться в этой вселенной.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».