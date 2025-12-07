Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Прометей» создал самого жуткого ксеноморфа во франшизе, но словно забыл об этом: что же стало с Диаконом?

«Прометей» создал самого жуткого ксеноморфа во франшизе, но словно забыл об этом: что же стало с Диаконом?

7 декабря 2025 17:38
Кадр из фильма «Прометей»

Из этой истории может родиться еще несколько фильмов.

Почему же существо, так эффектно появившееся в финале «Прометея», исчезло из истории так же внезапно, как возникло? Диакон выглядел как старт нового эволюционного ответвления Чужих, но франшиза сделала вид, что его никогда не существовало. Между тем ответ всё-таки нашёлся — но не в кино, а в комиксах, и он куда безумнее любой фанатской теории.

Дальний родственник

«Прометей» дал зрителю странного «протоксеноморфа», чьё происхождение само по себе цепочка из нелепого совпадения и черного юмора судьбы. Экипаж прибывает на LV-223, находит Черную Жижу — биологическую перезагрузку миров, — и андроид Дэвид, конечно же, решает проверить её на человеке.

Заражённый Холлоуэй передаёт мутаген Элизабет Шоу, и та вместо эмбриона получает стремительно растущего кальмара. Существо трансформируется в гигантского аналогового фейсхаггера, душит Инженера и рождает Диакона — первого в хронологии ксеноморфоподобного монстра. И вот тут начинается самое странное: фильм заканчивается, и Диакон исчезает, будто его никогда и не было.

Забытое продолжение «Прометея» раскрывает: Диакон стал… горой

Кадр из фильма «Прометей»

Комикс «Прометей: Огонь и камень — Омега» проливает свет на судьбу ускользнувшего монстра. Новая группа учёных прибывает на LV-223 и вскоре понимает, что здесь всё пошло наперекосяк: вокруг бродят толпы Ксеноморфов, где-то рыщет Инженер, а над всем этим нависают охотящиеся Хищники.

Среди хаоса исследователи находят корабль «Прометей» — но странно искажённый, словно приросший к гигантской скале. Пробравшись внутрь, они обнаруживают: это не скала. Это живое. Это Диакон. Черная Жижа не остановила мутацию, а превратила рост в бесконечный процесс, пишет дзен-канал ShadowTavern.

Диакон разрастался, пока не стал неподвижной биомассой чудовищных размеров, поглотив внутрь «Прометей» и фактически превратившись в гору из органики, до которой никому нет дела.

«Прометей» тайно создал самого большого Ксеноморфа в истории?

Франшиза получила на блюдечке самое масштабное существо за всю историю Чужих — колосса, сопоставимого скорее с лавкрафтовскими богами, чем с привычными хищниками-ксеноморфами. Но и самый крупный Чужой стал самым бесполезным: неподвижным, тихим, оставленным умирать на мёртвой луне.

В нём нет угрозы, нет охоты, нет ужаса — только биологическая трагедия, пустой намёк на грандиозный сюжет, который так и не случился. И особенно обидно это ощущается на фоне финала «Прометея», где рождение Диакона преподносили как завязку новой эры эволюции монстров.

«Чужой» может создать новые виды Ксеноморфов из Диакона

Кадр из фильма «Прометей»

Но вот что делает эту историю по-настоящему интригующей. Черная Жижа умеет не только мутировать, но и создавать жизнь. Если её действие на Диакона не прекратилось — что мешает ему стать чем-то вроде органического инкубатора, колосса, способного порождать новые формы Чужих?

Комиксы прямо называются «Огонь и камень» — и если гора Диакона пульсирует, пусть и медленно, то она вполне может оказаться спящей фабрикой биологических кошмаров. Представьте планету, где гора шевелится в глубине, где органические тоннели внутри дышат, и где время от времени из трещин выползают существа, которых не знал ни один фильм франшизы.

Сегодня Диакон — всего лишь странный, нелепо забытый гибрид, пример того, как интересная идея исчезла из большого канона. Но если авторы когда-нибудь решат вернуться к LV-223, эта «живая гора» может превратиться в точку рождения самого страшного ксеноморфа, какой только мог появиться в этой вселенной.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Прометей»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер Читать дальше 7 декабря 2025
«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото) «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото) Читать дальше 7 декабря 2025
И зубы выдают, и кожа плавится, и сухожилия подводят: 6 недостатков Т-800, которые лишают его звания идеального убийцы И зубы выдают, и кожа плавится, и сухожилия подводят: 6 недостатков Т-800, которые лишают его звания идеального убийцы Читать дальше 7 декабря 2025
За 12 лет до Ридли Скотта в СССР сняли своего «Чужого»: женщины от страха хватались за сердце За 12 лет до Ридли Скотта в СССР сняли своего «Чужого»: женщины от страха хватались за сердце Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Тома и Джерри» и фильма «Один дома»: этот новогодний хит покоряет мир прямиком из Норвегии Микс «Тома и Джерри» и фильма «Один дома»: этот новогодний хит покоряет мир прямиком из Норвегии Читать дальше 7 декабря 2025
В кинотеатрах этот фильм собрал всего 33 млн долларов и получил звание главного провала 2024 года: зато сейчас его смотрят запоем В кинотеатрах этот фильм собрал всего 33 млн долларов и получил звание главного провала 2024 года: зато сейчас его смотрят запоем Читать дальше 7 декабря 2025
«Этому фильму я ставлю 1 из 10»: военный эксперт в пух и прах разнес легендарную битву из «Властелина колец» «Этому фильму я ставлю 1 из 10»: военный эксперт в пух и прах разнес легендарную битву из «Властелина колец» Читать дальше 7 декабря 2025
Всего одно действие Финника чуть не разрушило план повстанцев в «Голодных играх»: странно, что Сноу этого не заметил Всего одно действие Финника чуть не разрушило план повстанцев в «Голодных играх»: странно, что Сноу этого не заметил Читать дальше 7 декабря 2025
«Мне все время было больно»: что происходило за кадром «Матрицы», о чем актеры молчали десятилетиями — откровение Морфеуса «Мне все время было больно»: что происходило за кадром «Матрицы», о чем актеры молчали десятилетиями — откровение Морфеуса Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше