Киноафиша Статьи «Пролетая над гнездом кукушки» россияне годами понимали неправильно: что не так с названием культовой драмы

29 января 2026 20:04
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

Локализаторы, сами того не ведая, спасли нас от спойлера.

Название «Пролетая над гнездом кукушки», которое мы считаем поэтичным и даже немного абсурдным (кукушки ведь не вьют гнезд!), на самом деле – ключ к пониманию всего фильма. И русский перевод, хоть и ставший классическим, эту тайну бережно скрыл.

В оригинале название – One Flew Over the Cuckoo’s Nest – звучит не как безличное действие, а как конкретное событие: «Один пролетел над гнездом кукушки».

Эта фраза взята из старой английской считалки, а «гнездо кукушки» (cuckoo’s nest) – сленговый намек на психиатрическую лечебницу.

В чем главная хитрость? Весь фильм мы следим за бунтарем Рэндлом Макмерфи (Джек Николсон), думая, что именно он бросит вызов системе, и надеясь, что герой сбежит из «дурки» вместе с остальными товарищами. Но финал переворачивает все с ног на голову.

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

Настоящим «сбежавшим» оказывается молчаливый Вождь Бромден, который в финале вырывается на свободу, совершая побег. Название с самого начала указывало, что спасется лишь один.

Таким образом, русский перевод «Пролетая…» не то, что неточен, а даже спасает зрителя от спойлера, сохраняя интригу до последних кадров.

Россияне смотрели историю, гадая, кто же вырвется (и вырвется ли вообще), в то время как англоязычная аудитория с первой минуты знает: побег возможен, и его совершит кто-то один.

Наша «ошибка» перевода подарила нам другой опыт просмотра – более напряженный и внезапный в развязке. Мы думали, что название – просто красивая метафора, а оно оказалось спойлером, который мы понять не могли.

Фото: Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
Алексей Плеткин
