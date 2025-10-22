Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб

Пять лет фанаты «Магической битвы» жили спокойно, убеждая себя, что Махито стёрт с лица земли. Его смерть казалась очевидной: Юдзи Итодори добил проклятие в арке «Сибуя», а Кендзяку запечатал остатки души внутри артефакта. Конец, точка. Точка?

Но Гэгэ Акутами, как оказалось, предпочёл оставить дверь приоткрытой – и в седьмой главе спин-оффе Jujutsu Kaisen: Modulo этот самый «труп» внезапно подмигнул из тьмы.

Возвращение того, кого ненавидели сильнее Сукуны

Впервые за годы тишины фанаты вновь услышали то самое издевательское: «А ты думал, что убил меня?» – Махито появляется перед Цуруги Оккоцу, когда тот лежит без сознания после тяжёлого боя.

Сначала – сон, потом видение, но слишком живое, чтобы быть просто галлюцинацией. Махито насмешливо говорит, что ждал «его» – намёк, о да, на Юдзи.

Злодей Шредингера

Судьба Махито с самого начала балансировала между жизнью и смертью. После «Сибуи» читатели спорили: запечатание – это уничтожение или просто форма сна?

Теория из старых архивов всплыла снова: если Кендзяку действительно использовал технику Сугуры Гэто, чтобы заключить Махито, тот мог остаться жив – в подвешенном состоянии, где сознание существует, но тело разрушено. Ни жив, ни мёртв.

Абсолютный антагонист, запертый в коробке, как кот Шредингера, и вот теперь крышку приоткрыли.

Что это значит для вселенной «Магической битвы»

Возвращение Махито — угроза всем, кто пережил арку «Сибуя». Его появление в Modulo может означать, что Кендзяку оставил запасной механизм – некое «страховочное проклятие».

Или, что ещё хуже, Махито сумел отколоть часть своей души до поимки. В любом случае, фанаты уверены: если он действительно вернулся, впереди новая встреча с Итодори.

Тем самым, кто когда-то пообещал – «я убью тебя снова, сколько бы раз ты ни вернулся». Похоже, на «воскрешение» злодея Акутами намекал нам давно.

Ранее мы писали: Главные «мимимишки» вселенной Миядзаки: полная история черных чернушек в «Унесенных призраками» – грустнее не придумаешь