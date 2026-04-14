Проклятие «Бандитского Петербурга» скрыть не удастся: об участии в сериале жалели и звезды, и режиссер

В 2000-х на телевидении появился сериал «Бандитский Петербург», быстро обретший культовый статус. Этот проект сделал исполнителей ведущих ролей поистине народными звёздами, а за судьбами их героев с замиранием сердца следили миллионы телезрителей.

Однако со временем вокруг картины поползли слухи о некоем роковом проклятии. Поклонники обратили внимание на жуткое совпадение: в реальной жизни актёров одна за другой начали происходить трагедии.

За два десятка с лишним лет, минувших с момента выхода первой серии, ушло из жизни более сорока артистов, снимавшихся в проекте. Многие не дожили даже до пятидесятилетия — смерть настигала их в совсем ещё молодом возрасте.

А те знаменитости, которым удалось выжить, столкнулись с невыносимым горем. И Дмитрий Певцов, и Александр Домогаров потеряли своих сыновей в результате несчастных случаев.

Возможно, именно поэтому многие из тех, кто участвовал в съёмках, сегодня предпочитают не вспоминать эту работу и уходят от разговоров о прошлом. Такой же позиции придерживался и режиссёр Владимир Бортко, однако совсем по иной причине — не из-за мистических страхов.

Постановщик испытывал стыд за то, что запечатлел на экране столь мрачный, криминальный образ России, создав, как он считал, искажённое представление о стране у будущих поколений.