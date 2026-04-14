Меню
Русский English
Отмена
Проклятие «Бандитского Петербурга» скрыть не удастся: об участии в сериале жалели и звезды, и режиссер

14 апреля 2026 08:56
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Судьба многих исполнителей ролей сложилась печально.

В 2000-х на телевидении появился сериал «Бандитский Петербург», быстро обретший культовый статус. Этот проект сделал исполнителей ведущих ролей поистине народными звёздами, а за судьбами их героев с замиранием сердца следили миллионы телезрителей.

Однако со временем вокруг картины поползли слухи о некоем роковом проклятии. Поклонники обратили внимание на жуткое совпадение: в реальной жизни актёров одна за другой начали происходить трагедии.

За два десятка с лишним лет, минувших с момента выхода первой серии, ушло из жизни более сорока артистов, снимавшихся в проекте. Многие не дожили даже до пятидесятилетия — смерть настигала их в совсем ещё молодом возрасте.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

А те знаменитости, которым удалось выжить, столкнулись с невыносимым горем. И Дмитрий Певцов, и Александр Домогаров потеряли своих сыновей в результате несчастных случаев.

Возможно, именно поэтому многие из тех, кто участвовал в съёмках, сегодня предпочитают не вспоминать эту работу и уходят от разговоров о прошлом. Такой же позиции придерживался и режиссёр Владимир Бортко, однако совсем по иной причине — не из-за мистических страхов.

Постановщик испытывал стыд за то, что запечатлел на экране столь мрачный, криминальный образ России, создав, как он считал, искажённое представление о стране у будущих поколений.

Фото: Кадры из сериала «Бандитский Петербург»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Глухаря» было целых три спин-оффа: и самый первый почти все пропустили У «Глухаря» было целых три спин-оффа: и самый первый почти все пропустили Читать дальше 12 апреля 2026
Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Читать дальше 15 апреля 2026
Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Читать дальше 15 апреля 2026
Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Читать дальше 15 апреля 2026
Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Читать дальше 15 апреля 2026
В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным Читать дальше 15 апреля 2026
Новый сезон «Отпечатков» сделают создатели «Фишера»: любителям тру-крайм приготовиться Новый сезон «Отпечатков» сделают создатели «Фишера»: любителям тру-крайм приготовиться Читать дальше 14 апреля 2026
У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен Читать дальше 14 апреля 2026
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше