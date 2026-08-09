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Киноафиша Статьи «Проиграть — так миллион!», но можно просто пройти тест: вспомните 5 советских фильмов по культовой фразе

«Проиграть — так миллион!», но можно просто пройти тест: вспомните 5 советских фильмов по культовой фразе

9 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Набрать максимальное количество баллов сложно.

Советские фильмы подарили зрителям не только любимых героев, но и десятки фраз, которые давно живут своей жизнью. Многие из них до сих пор звучат удивительно актуально — они вдохновляют, заставляют улыбнуться и напоминают, что хорошее кино не стареет.

Иногда достаточно услышать всего одну реплику, чтобы сразу вспомнить любимый фильм. Одни цитаты стали настоящими афоризмами, другие знают только самые преданные поклонники советской классики.

Именно такие фразы мы собрали в нашем новом тесте.

Вам предстоит прочитать пять известных цитат и определить, из какого фильма они прозвучали. На первый взгляд задание кажется простым, но некоторые вопросы наверняка заставят задуматься даже тех, кто вырос на советском кино.

Если вы регулярно пересматриваете отечественную классику, есть все шансы справиться без единой ошибки. А если память немного подводит — это отличный повод снова вернуться к любимым фильмам.

Готовы проверить себя? Тогда начинайте тест и узнайте, получится ли у вас набрать максимальные 5 из 5.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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