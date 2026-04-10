Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Нашла 3 мини-сериала Netflix на вечер— захватывают с первых минут: тут и мистика, и романтика, и вестерн

10 апреля 2026 07:00
Кадры из сериалов «Полуночная месса», «Один день», «Забытые Богом»

Сюжеты этих проектов порадуют.

Netflix стал настоящим мировым конвейером сериалов и фильмов. Все обожают бесконечные «Очень странные дела» или «Бриджертонов», но на мой взгляд, стоит обратить внимание на мини-сериалы. Вот о них и пойдет речь.

«Полуночная месса»

После успеха «Призраков дома на холме» и «Усадьбы Блай» Майк Флэнаган создал свое главное произведение в жанре религиозного хоррора. Сюжет разворачивается на удаленном острове Крокетт, куда одновременно приезжают опозоренный местный житель Райли Флинн и харизматичный священник Пол.

После появления пастора на острове начинают происходить ужасающие чудеса. Флэнаган исследует столкновение веры и фанатизма, ставя перед жителями выбор: сохранить рассудок или поддаться слепому поклонению силе, которая может быть как божественной, так и демонической. Это медленный и вдумчивый кошмар, в котором самые страшные монстры не прячутся в темноте, а находятся в молитвенниках.

«Один день»

Бестселлер Дэвида Николса уже был экранизирован в 2011 году с участием Энн Хэтэуэй, но именно формат сериала позволил истории Эммы и Декстера полностью раскрыться. Сюжет следует за парой на протяжении двух десятилетий, заглядывая в их жизни каждый год в один и тот же день — 15 июля.

Эмма (Амбика Мод) и Декстер (Лео Вудалл) проходят путь от однокурсников до любовников, время от времени сближаясь и отдаляясь друг от друга. Netflix удалось сделать почти невозможное, они смогли пересказать знакомую историю так, чтобы она вновь разбила сердца миллионов.

«Забытые Богом»

Вестерн — жанр, который многие считают устаревшим, но Netflix показал, что это не так. Сюжет сериала сосредоточен на бандите Рое Гуде (Джек О'Коннелл), который, предав свою банду, находит убежище в городке Ла-Белль. Интересный нюанс в том, что в этом городе правят женщины: почти все мужчины погибли в недавней катастрофе на шахте.

«Забытые Богом» переделывает мифы Дикого Запада, предлагая свежий взгляд на классические сюжеты. Великолепный актерский состав и динамичные персонажи делают шоу не просто стилизацией, а самостоятельной драмой, способной увлечь даже тех, кто никогда не интересовался ковбойскими историями.

Так что с планами на вечер, надеюсь, определились.

Фото: Кадры из сериалов «Полуночная месса», «Один день», «Забытые Богом»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше