Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре

Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре

3 октября 2025 09:25
Кадр из сериала «Непослушные», «Марвел Зомби», «Чужой: Земля»

Ажиотаж вокруг новинки от Ноа Хоули уже снизился.

Каждую неделю зрительские чарты стриминговых сервисов обновляются, и в топах оказываются самые обсуждаемые проекты. В этот раз там — смесь психологических драм, историй с монстрами и даже семейных саг. Вот пять сериалов, которые удерживают внимание публики и критиков одновременно.

«Чёрный кролик» (Netflix)

Ограниченная серия с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу в главных ролях. История получилась мрачной, местами излишне давящей, но актёрский дуэт вытягивает каждую сцену. Критики отмечают, что проект «приправлен специями чуть сильнее, чем нужно», но для любителей сложных психологических историй это как раз тот самый выбор.

«Непослушные» (Netflix)

Тони Коллетт снова доказывает, что умеет вытянуть даже самый запутанный триллер. «Непослушные» — это жутковатая загадка, в которой нет простых решений. Да, сериал иногда сбавляет темп, но неожиданные сюжетные повороты и харизма актёров не дают заскучать.

«Дом Гиннесса» (Netflix)

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт берётся за историю знаменитой пивоваренной династии. Здесь есть всё: власть, интриги, предательство и жёсткие семейные конфликты. Критики сравнивают сериал с «шёлковой пинтой»: пьётся легко, но вкус у него насыщенный и долгий.

«Марвел Зомби» (Disney+)

Альтернативная версия супергеройской вселенной, где привычные персонажи превращаются в монстров. Аквафина, Дэвид Харбор, Симу Лю и Элизабет Олсен озвучили знакомых героев в совсем новом амплуа. Да, рейтинги скромнее, чем у классических проектов Marvel, но зрительский интерес к эксперименту всё равно огромный.

«Чужой: Земля» (Hulu)

Ноа Хоули («Фарго») переносит легендарную франшизу о ксеноморфах на телевидение. «Чужой: Земля» умело балансирует между уважением к кинематографической классике и созданием собственной идентичности. Стилистически смело, визуально впечатляюще и пугающе до мурашек. Это шоу с рейтингом 93% на Rotten Tomatoes уже называют одним из главных хоррор-релизов года.

Октябрь только начался, а выбор у зрителей уже впечатляет: от психологического давления «Чёрного кролика» до космического ужаса «Чужого». Каждое из этих шоу добавляет в список просмотров что-то своё — будь то драма, мистика или саспенс.

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из сериала «Непослушные», «Марвел Зомби», «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало? Читать дальше 4 октября 2025
«Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) «Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) Читать дальше 4 октября 2025
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие Читать дальше 4 октября 2025
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Замена «Шерлоку» найдена: звезда нового сериала «Мегрэ» затмит даже Камбербэтча Читать дальше 4 октября 2025
Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать Читать дальше 4 октября 2025
После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером Читать дальше 4 октября 2025
Мэтт Смит стал худшим отцом в истории сериалов: Sky выкатил прикольный трейлер «Смерти бабника» со звездой «Дома дракона» (видео) Мэтт Смит стал худшим отцом в истории сериалов: Sky выкатил прикольный трейлер «Смерти бабника» со звездой «Дома дракона» (видео) Читать дальше 4 октября 2025
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше