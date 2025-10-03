Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре

Каждую неделю зрительские чарты стриминговых сервисов обновляются, и в топах оказываются самые обсуждаемые проекты. В этот раз там — смесь психологических драм, историй с монстрами и даже семейных саг. Вот пять сериалов, которые удерживают внимание публики и критиков одновременно.

«Чёрный кролик» (Netflix)

Ограниченная серия с Джейсоном Бейтманом и Джудом Лоу в главных ролях. История получилась мрачной, местами излишне давящей, но актёрский дуэт вытягивает каждую сцену. Критики отмечают, что проект «приправлен специями чуть сильнее, чем нужно», но для любителей сложных психологических историй это как раз тот самый выбор.

«Непослушные» (Netflix)

Тони Коллетт снова доказывает, что умеет вытянуть даже самый запутанный триллер. «Непослушные» — это жутковатая загадка, в которой нет простых решений. Да, сериал иногда сбавляет темп, но неожиданные сюжетные повороты и харизма актёров не дают заскучать.

«Дом Гиннесса» (Netflix)

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт берётся за историю знаменитой пивоваренной династии. Здесь есть всё: власть, интриги, предательство и жёсткие семейные конфликты. Критики сравнивают сериал с «шёлковой пинтой»: пьётся легко, но вкус у него насыщенный и долгий.

«Марвел Зомби» (Disney+)

Альтернативная версия супергеройской вселенной, где привычные персонажи превращаются в монстров. Аквафина, Дэвид Харбор, Симу Лю и Элизабет Олсен озвучили знакомых героев в совсем новом амплуа. Да, рейтинги скромнее, чем у классических проектов Marvel, но зрительский интерес к эксперименту всё равно огромный.

«Чужой: Земля» (Hulu)

Ноа Хоули («Фарго») переносит легендарную франшизу о ксеноморфах на телевидение. «Чужой: Земля» умело балансирует между уважением к кинематографической классике и созданием собственной идентичности. Стилистически смело, визуально впечатляюще и пугающе до мурашек. Это шоу с рейтингом 93% на Rotten Tomatoes уже называют одним из главных хоррор-релизов года.

Октябрь только начался, а выбор у зрителей уже впечатляет: от психологического давления «Чёрного кролика» до космического ужаса «Чужого». Каждое из этих шоу добавляет в список просмотров что-то своё — будь то драма, мистика или саспенс.

