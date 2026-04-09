«Проект "Конец света"» с Гослингом неслучайно взорвал прокат: 3 причины, почему фильм был обречен стать хитом

9 апреля 2026 14:44
Его успех можно было просчитать еще до премьеры.

Запустить в широкий кинотеатральный прокат оригинальный научно-фантастический фильм невероятно трудно. Десятки громких финансовых неудач в этом жанре, где амбиции создателей заметно обогнали коммерческую отдачу, — это лишь видимая часть айсберга: множество лент так и не смогли завоевать расположение массовой аудитории.

А вот «Проект "Аве Мария"» (или «Проект "Конец света») напротив, сумел обойти все эти подводные камни. Более того — в свой первый уик-энд в североамериканском прокате картина собрала ошеломляющие 80 миллионов долларов, став второй по величине дебютной кассой за всю историю среди игровых фильмов, не принадлежащих к какой-либо франшизе. Он оставил далеко позади результаты премьеры «Марсианина» — ещё одной экранизации романа Энди Вейра.

Оглушительный триумф «Проекта "Аве Мария"» не возник на пустом месте. Стечение сразу нескольких факторов превратило ленту в настоящего прокатного гиганта. Причин такому успеху было несколько.

Симпатия к «Марсианину»

Картина 2015 года стала кассовым хитом (630,6 млн долларов в мире), во многом благодаря мощному «сарафанному радио» — лента четыре недели лидировала в США. Высокие оценки зрители поставили сразу после премьеры, позже фильм получил семь номинаций на «Оскар». Спустя десятилетие «Марсианин» сохраняет ореол престижа, что явно сыграло на руку «Проекту "Аве Мария"».

Обе картины основаны на научной фантастике Энди Вейра и повествуют об астронавтах, выживающих в изоляции. Сюжетно они не связаны, но маркетинг нового фильма делал ставку на общее происхождение и похожую эстетику.

Рекламная кампания

Amazon MGM Studios выпустила первый трейлер ещё в июне 2025 года — за девять месяцев до премьеры, что бывает крайне редко. Такой ход позволил показывать ролик перед сеансами главных блокбастеров июля («Мир Юрского периода: Возрождение», «Супермен»).

Студия задала мощный тон: фильм рекламировали повсеместно, включая дорогие ролики на Суперкубке и зимней Олимпиаде. Кампания вышла долгой и затратной, но стартовые сборы доказали — всё было не зря.

Отсутствие конкурентов

К началу марта 2026 года в прокате не появилось ни одного релиза с премьерным уик-эндом свыше 70 млн долларов — подобного «Логану» или «Дюне: Часть вторая». «Проект "Аве Мария"» закрыл эту пустоту, став первым в году семейным блокбастером, который зрители хотели видеть на больших экранах.

Предшествующие хиты («Грозовой перевал», «Крик 7», «Помогите») имели рейтинг R и мрачный тон — их нельзя было советовать всей семье. У нового фильма такой проблемы не было. Он идеально занял рыночную нишу и оставался единственным игровым блокбастером с рейтингом PG-13 до выхода «Майкла» в конце апреля.

А дефицит, как известно, рождает спрос — особенно когда речь идёт о качественном кино, резюмирует автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Светлана Левкина
