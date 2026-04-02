Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона

Продолжение «Рыцаря Семи Королевств» исправит промах «Игры престолов» и «Дома Дракона»: раскрыта дата премьеры 2 сезона

2 апреля 2026 13:17
Долго ждать не придется.

Руководство HBO окончательно определилось со сроками второго сезона «Рыцаря Семи Королевств». Опубликованный график свидетельствует: вселенная Вестероса возвращается к практике ежегодного выпуска сезонов.

Спин-офф, основанный на повестях Джорджа Мартина, вопреки сомнениям скептиков стал настоящим хитом. Ключ к успеху — в более легкой приключенческой тональности, смещении фокуса на отношения центрального дуэта и отказе от мрачности и драконов, которые требовали колоссальных затрат на визуальные эффекты.

График релизов

Съемки второго сезона завершат в начале лета, премьера намечена на начало 2027 года — примерно через 12 месяцев после выхода первого. Для франшизы это серьезное изменение: раньше новые серии оригинала выходили в апреле. Затем ритм сбился: седьмой сезон сдвинули на июль, а восьмой появился лишь спустя полтора года.

«Дом дракона» зрители смотрят еще реже — примерно раз в два года, четвертый сезон ждать аж до 2028-го.

Почему раньше было проще

В «золотую эпоху» апрельский старт позволял укладываться в сроки подачи заявок на «Эмми». Производство шло по предсказуемому сценарию: умеренный объем компьютерной графики, короткий постпродакшн.

С седьмого сезона все пошло иначе. Сценарий потребовал настоящей зимы и холодов в Европе. На финале работала всего одна группа, снимавшая масштабные баталии. Отсюда затяжные паузы.

«Дом дракона» добавил новых сложностей: драконы в каждом эпизоде, огромные объемы визуальных эффектов, съемки по всему миру и длинные сезоны. Работа автоматически растянулась почти на два года.

Спин-офф выгодно отличается скромными масштабами. Короткие сезоны, отсутствие фантастических существ в кадре, камерная история — все это позволяет сократить и съемочный период, и время постпродакшна.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
