Продолжение рекордного хита, собравшего почти 7 млрд рублей, сняли там, где солнце круглый год: раскрыты локации «Чебурашки-2»

22 октября 2025 08:15
Кадр из фильма «Чебурашка»

По этим памятным и невероятно красивым местам вы и сейчас можете прогуляться.

Первая «Чебурашка» стала настоящим феноменом. За девять дней с момента премьеры она побила все рекорды отечественного проката, собрав 6,8 миллиарда рублей и обогнав даже «Холопа» и «Аватар».

Фильм стал семейным символом Нового года, и теперь зрители с нетерпением ждут продолжение. Но где же в этот раз снимали «Чебурашку 2»?

Где поселились герои

Создатели решили не менять атмосферу чудесного южного города. Главные сцены снова снимали в Сочи — городе, который стал настоящим героем первой части.

Дом Гены, по словам Сергея Гармаша, остался неизменной локацией: «Это место, где происходят все курьёзные и трогательные моменты из жизни Гены и Чебурашки». В кадр вновь попадут парки «Дендрарий», «Ривьера» и имени Фрунзе.

Новые локации

Во второй части география расширилась. Съёмки проходили в Саду российско-японской дружбы, музее Н.А. Островского, санатории «Орджоникидзе», каньоне Псахо и на горных склонах Красной Поляны.

Там, где обычно гуляют туристы, команда фильма создавала новый волшебный мир — солнечный, живой, пропитанный теплом.

Что ждёт зрителей

События разворачиваются спустя год после финала первой части: Чебурашка повзрослел, стал самостоятельнее и даже немного упрямее. Но покой нарушает весть — дом Гены собираются снести. И снова героев ждёт приключение, где спасать придётся не только дом, но и дружбу.

«Чебурашка-2» выйдет 1 января 2026 года — и, кажется, Новый год снова начнётся с добра.

Недавно были названы 3 советские сказки, которые сегодня вызывают испанский стыд. Любопытно, что: в СССР их обожали и не видели в них ничего отталкивающего

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
