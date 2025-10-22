Продолжение «Монолога фармацевта» будет не по манге, но фанаты точно не расстроятся: называем дату премьеры 3 сезона (и полнометражки!)

На улицу фанатов «Монолога фармацевта» Новый год пришел чуть раньше – и причины более чем веские. Публика дождалась сразу двух громких анонсов: третий сезон и полнометражный фильм.

Если всё пойдёт по плану, Маомао вернётся на экраны раньше, чем герои «Поднятия уровня в одиночку», ведь у тех до сих пор даже нет подтверждённого продолжения.

В честь второй годовщины аниме его создатели выкатили внушительный подарок. «Монолог фармацевта» получит третий сезон, который выйдет в двух частях: первая запланирована на октябрь 2026 года, вторая – на апрель 2027-го.

Ну а между ними, в декабре 2026-го, в кино выйдет полнометражка с абсолютно новой историей от автора оригинальных ранобэ Нацу Хюуги.

Сюжет фильма держат в секрете, но тизер уже заинтриговал фанатов: Маомао показали в огненном вихре, намекая на куда более мрачный и личный поворот сюжета. В отличие от большинства аниме-фильмов, которые просто пересказывают главы манги, этот будет полностью оригинальным – рискованное, но любопытное решение.

Режиссёр Норихико Наганума, работавший над «Невестой чародея», снова возглавит проект. Производством займутся студии TOHO Animation и OLM – те же, что отвечали за визуальную роскошь первых сезонов.

Для справки: первый сезон стартовал в октябре 2023 года и сделал Маомао одной из самых популярных героинь аниме последних лет. Второй закрепил успех, превратив «Монолог фармацевта» в почти эталонный микс дворцовых интриг, иронии и детективной драмы.

Пока фанаты «Соло прокачки» ждут хоть намёка на дату выхода, фармацевт из императорского дворца уже готовится снова всех лечить – на этот раз и на малом экране, и в кинотеатрах.

