Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Продолжение, которое не провалилось: российский сериал из нулевых снова смотрят миллионы — в одном списке с «Фишером» и «Методом»

Продолжение, которое не провалилось: российский сериал из нулевых снова смотрят миллионы — в одном списке с «Фишером» и «Методом»

22 декабря 2025 07:00
«Папины дочки. Новые»

Знакомая семейная история не только не приелась публике, но и смотрится на ура в виде новых сезонов.

В итоговом топ-20 самых популярных сериалов 2025 года на КП неожиданно для многих оказались «Папины дочки. Новые» (2023–).

Продолжение культового ситкома из нулевых не просто напомнило о себе, а закрепилось рядом с проектами, изначально рассчитанными на взрослую аудиторию и активное продвижение.

Почему зрители приняли продолжение

«Папины дочки. Новые» не пытаются повторить оригинал буквально. Сюжет смещает фокус с ностальгии на новую семейную динамику: теперь в центре истории Вениамин Васильев, который внезапно оказывается в роли отца-одиночки.

Знакомая структура ситкома сохраняется, но проблемы становятся другими — ближе к сегодняшнему зрителю.

Эффект узнавания без давления

Сериал не строится исключительно на камео и отсылках. Они есть, но работают аккуратно, не превращаясь в самоцель.

Это позволило привлечь сразу две аудитории — тех, кто вырос на оригинальных «Папиных дочках», и тех, кто смотрит сериал без багажа нулевых.

«Папины дочки. Новые»

В топе года

По итогам 2025 года «Папины дочки. Новые» вошли в топ-20 самых популярных проектов платформы, оказавшись в одном списке с «Фишером», «Телохранителями», «Красной Поляной» и «Методом». Для продолжения старого ситкома это редкий и показательный результат.

Почему сериал продолжают смотреть

Рейтинг проекта на Кинопоиске — стабильный, а главное — сериал досматривают. Это ключевой показатель для формата, где зритель легко выключает проект после первых серий.

Продление сразу на несколько сезонов лишь подтверждает, что продолжение оказалось востребованным не только из уважения к прошлому, но и как самостоятельная история.

Также прочитайте: «Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон Читать дальше 23 декабря 2025
От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях От создателя «Невского»: город без камер и засады вместо вызовов — НТВ запускает детектив о полицейской работе на новых территориях Читать дальше 22 декабря 2025
Если надоело смотреть НТВ: 3 новых детективных сериала, которые цепляют с первых минут Если надоело смотреть НТВ: 3 новых детективных сериала, которые цепляют с первых минут Читать дальше 22 декабря 2025
Этот российский сериал попал в топ-20 без агрессивной рекламы — наравне с «Фишером» и «Камбэком» Этот российский сериал попал в топ-20 без агрессивной рекламы — наравне с «Фишером» и «Камбэком» Читать дальше 21 декабря 2025
Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль Самый спорный эпизод «Тайного советника» на НТВ, о котором говорят зрители — Истрашин стреляет на поражение, но последствий ноль Читать дальше 20 декабря 2025
«Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель «Лучший сериал за последнее время»: в свежем проекте СТС с Ароновой зрители узнали самих себя — попал точно в цель Читать дальше 20 декабря 2025
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними Читать дальше 19 декабря 2025
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк» 5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк» Читать дальше 19 декабря 2025
2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы 2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы Читать дальше 19 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше