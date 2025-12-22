Продолжение, которое не провалилось: российский сериал из нулевых снова смотрят миллионы — в одном списке с «Фишером» и «Методом»

Знакомая семейная история не только не приелась публике, но и смотрится на ура в виде новых сезонов.

В итоговом топ-20 самых популярных сериалов 2025 года на КП неожиданно для многих оказались «Папины дочки. Новые» (2023–).

Продолжение культового ситкома из нулевых не просто напомнило о себе, а закрепилось рядом с проектами, изначально рассчитанными на взрослую аудиторию и активное продвижение.

Почему зрители приняли продолжение

«Папины дочки. Новые» не пытаются повторить оригинал буквально. Сюжет смещает фокус с ностальгии на новую семейную динамику: теперь в центре истории Вениамин Васильев, который внезапно оказывается в роли отца-одиночки.

Знакомая структура ситкома сохраняется, но проблемы становятся другими — ближе к сегодняшнему зрителю.

Эффект узнавания без давления

Сериал не строится исключительно на камео и отсылках. Они есть, но работают аккуратно, не превращаясь в самоцель.

Это позволило привлечь сразу две аудитории — тех, кто вырос на оригинальных «Папиных дочках», и тех, кто смотрит сериал без багажа нулевых.

В топе года

По итогам 2025 года «Папины дочки. Новые» вошли в топ-20 самых популярных проектов платформы, оказавшись в одном списке с «Фишером», «Телохранителями», «Красной Поляной» и «Методом». Для продолжения старого ситкома это редкий и показательный результат.

Почему сериал продолжают смотреть

Рейтинг проекта на Кинопоиске — стабильный, а главное — сериал досматривают. Это ключевой показатель для формата, где зритель легко выключает проект после первых серий.

Продление сразу на несколько сезонов лишь подтверждает, что продолжение оказалось востребованным не только из уважения к прошлому, но и как самостоятельная история.

Также прочитайте: «Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ